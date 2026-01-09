2025年狂飆144％！Palantir成華爾街AI新寵…詹璇依點名：00757持股權重最高

快訊

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
Palantir近兩年股價飆漲近十倍且2025年單年大漲144%，華爾街看好其AI agent商機將延續動能至2026年。詹璇依指出台股相關ETF選擇不多，其中00757持股權重最高。中央社
財經主持人詹璇依在一段影音內容中，點名美國科技股Palantir Technologies，直言這檔個股已成為近兩年華爾街最受矚目的科技標股之一。

她提到，Palantir 過去原本相對低調，但近年股價表現強勁，迅速在市場上累積高知名度。

詹璇依指出，Palantir在過去兩年股價已大幅上漲，漲幅接近十倍...單看2025年，Palantir 年度漲幅高達144%，明顯超越大盤表現，也優於主要科技指數的年度漲幅，成為美股市場中討論度極高的科技個股之一。

她進一步轉述華爾街策略圈的看法，認為Palantir的成長動能不僅來自既有的國防相關訂單，未來還有AI agent應用的潛在商機，因此市場對其2026年的發展仍抱持高度期待，甚至看好其有機會進一步挑戰更大規模的產業版圖。

至於投資方式，詹璇依也提到，若投資人想透過台股市場參與Palantir概念，目前能選擇的ETF並不算多。

她整理出數檔已納入Palantir成分的ETF，其中以統一FANG+（00757）的持股權重最高，約有一成比重，另外還包括主動中信ARK創新（00983A）、元大航太防衛科技（00965），以及國泰北美科技（00770）等標的，但整體選擇相對有限。

她最後提醒，考量Palantir近年股價已大幅上漲、基期相對偏高，若想參與相關成長題材，透過ETF分散布局仍是較為穩健的方式，能在追逐產業趨勢的同時，降低單一個股波動帶來的風險。

◎本文獲 財經主持人 詹璇依 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ 00983A中國信託ARK創新主動式ETF 00965元大全球航太與防衛科技 00770國泰北美科技

