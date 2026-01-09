台股3萬點...高股息慘輸市值型！00894奪冠、0052爆紅、主動式ETF襲捲股債市

財經YouTube頻道柴鼠兄弟於2026年1月5日釋出最新國民ETF人氣榜觀察。

柴鼠兄弟指出，錄影當日台股迎來歷史性時刻，台積電跳空大漲接近7%，最高觸及1695元，帶領加權指數正式突破3萬點大關。這波由護國神山領軍的漲勢，讓高含積量的市值型ETF如0052、0053、0050等單日大漲3%至4%。

柴鼠兄弟引述Global Ranking數據表示，台積電市值目前已位居全球第六，超越Tesla與沙烏地阿美，堪稱2026年開春第一大驚奇。

台股創新高帶動元月配息潮亮燈

隨著台股站上新高度，柴鼠兄弟觀察到本月投信採取積極配息策略，共有6檔ETF的暴力年化配息率突破10%，其中甚至有3檔超過15%。

群益半導體收益（00927）配息金額較上季成長4.1倍，年化殖利率高達16.35%，勇奪本月冠軍。

新光臺灣半導體30（00904）則連續三季亮燈，實際年化拉高至8.5%。柴鼠兄弟提醒，這波高配息多反映AI爆發累積的資本利得，預期股利54C比例不高。投資人應注意除息前後的溢價風險，若溢價超過1%即為警戒線，切勿盲目搶進。

柴鼠兄弟也針對2025全年度績效進行體檢。

去年台股大盤含息漲幅為29.47%，台積電總報酬則高達45.95%。

在台積電強勢帶動下，年度績效前三名均由主題產業型ETF包辦，冠軍為中信小資高價30（00894），含息總報酬達38.73%，元大電子（0053）與野村臺灣新科技50（00935）則分別拿下亞、季軍。

相較之下，未吃到台積電紅利的高股息族群表現明顯落後，全年報酬普遍僅個位數。

柴鼠兄弟提到，百萬級長老0056全年勉強維持10%以上，而00878與00919則落在5%至6%區間。

主動式ETF崛起與規模人氣大洗牌

在規模與人氣方面，0050元大台灣50在2026年初規模已正式突破1兆元大關，受益人數也刷新紀錄破200萬人，展現驚人號召力。

富邦科技（0052）則受惠分割案與台積電漲勢，含積量衝破70%，人氣單月激增4成，正式擠進前10名。

主動式ETF也成為新焦點，績效怪物主動統一台股增長（00981A）掛牌7個多月總報酬達69.1%，規模突破500億元，並宣佈將於2026年起改為季配息。

柴鼠兄弟表示，隨著主動家族擴張，2026年的績效賽將在3萬點的高難度起點展開。

國際組爆冷門與債券組人氣衰退

轉向國際組與債券組，柴鼠兄弟發現2025年國際組冠軍由00877中國5G以108%的漲幅爆冷拿下，雖然績效翻倍，但受益人數僅萬餘人。

反觀債券組則因美國債務推升至38兆美元及降息速度不如預期，長天期美債如00969B去年跌幅達5%，人氣呈每個月緩慢衰退趨勢。

不過，主動式債券ETF如主動中信非投等債（00981D）則逆勢擠進前30名，顯示主動派勢力正全面滲透台股、國際與債券三大板塊。

1月新同學募集動態與資產配置建議

展望1月，市場將迎來7檔新同學，包含台股主動型00933A、00995A，以及全台首檔不配息台股ETF凱基台灣TOP 50（009816）。

柴鼠兄弟提醒，當ETF的台積電權重越高，波動受單一權值股影響就越深，若同時持有大盤型ETF與台積電個股，等同「雞腿便當加點雞腿」，應思考資產是否過度集中。

面對2026年的高檔行情，柴鼠兄弟建議投資人應更細膩觀察配息組成與成分股權重，才能在3萬點的時代穩健前行。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 ZRBros 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。