00878再度把華碩（2357）納入成分股！楚狂人：跌30％反見10倍本益比甜頭

近期ETF操作出現一個有趣現象，原本被砍出持股的華碩，開始被ETF買回來，其中最具代表性的就是國泰永續高股息（00878）重新納入華碩（2357）。到底華碩最近做對了什麼，讓高股息ETF願意回頭？本文從估值修正與AI伺服器兩個關鍵面向，帶你看懂ETF這次轉彎的真正原因...

最近ETF的操作其實滿值得觀察，因為你會發現它們不是「非黑即白」，而是會認錯、會修正。華碩就是一個很典型的例子，前一段時間才被部分ETF砍掉，結果最近又慢慢被買回來，尤其是00878再度把華碩納入持股，這個動作本身就很耐人尋味。

問題來了，ETF不是最講紀律嗎？那華碩到底是做對了什麼，才會讓00878願意吃回頭草？其實關鍵不複雜，重點就兩個，但很多人只看到表面，沒看到背後邏輯。

第一個關鍵在估值。華碩股價從高點七百多元，一路修正到現在五百多元，跌幅接近三成，情緒面其實已經被洗過一輪。但同一時間，基本面並沒有跟著崩。前三季EPS已經來到44.63元，不只優於市場原先預期，還直接超越去年全年42.27元的水準，等於全年EPS很有機會挑戰50元整數關卡。

如果用這個角度回頭看現在的股價，本益比其實只剩大約十倍左右。對一般成長股來說不算貴，對高股息ETF來說，這根本是「開始有吸引力」的區間。00878這種產品，最在意的從來不是故事，而是未來能不能穩定吐現金。當獲利撐住、股價又先修正，殖利率自然就浮現，這就是ETF願意回頭撿的第一個理由。

第二個關鍵，則是比估值更重要的加分題，也就是華碩正式打進輝達的AI供應鏈。公司已經對外宣布，華碩進入輝達AI伺服器系統規格，這句話很多人看過就算了，但對法人來說意義非常不一樣。這代表華碩不是貼個「AI概念」來蹭熱度，而是真的具備交付輝達未來世代系統的能力。

能進到輝達系統規格，門檻其實很高，不只是硬體堆料，而是整套系統整合、穩定度與交付能力的認證。這也意味著，華碩的角色開始從過去大家熟悉的品牌與通路商，往高階系統商的位置移動。這類型的轉變，不一定立刻反映在單季數字上，但會直接影響中長期成長的想像空間。

把這兩件事合在一起看，就不難理解ETF為什麼回頭。一邊是股價先修正、獲利撐住，讓殖利率變得好看；另一邊是正式卡位AI伺服器規格，替未來幾年的成長打底。對00878來說，這不是追高，而是用紀律等到風險報酬重新變甜，再把華碩買回來。

ETF不是神，但它們的動作，往往反映的是「市場共識正在轉彎」。華碩這次被重新納入，看的不是短線漲跌，而是估值與產業位置同時對齊後，開始重新具備長期配置價值。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：ETF回頭買華碩，00878為什麼願意吃回頭草？估值與AI兩個關鍵一次看懂！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。