生技概念ETF 冒出頭

台股高檔震盪，觀察昨（8）日股票型ETF漲幅前十名，在降息預期升溫、產業創新與併購題材加持下，生技概念、科技ETF近期表現領軍，成為盤面焦點之一。

總經方面，玉山投信表示，美國聯準會主席新任人選即將揭曉，市場預料不論誰接任新任主席，對於貨幣政策的態度將偏向鴿派，可以預見今年降息仍有空間。

值得注意的是，2025年底至2026年初，市場資金自高估值科技權值股獲利了結，轉而流向估值處於歷史相對低位的醫療保健與生技板塊。生技產業除具備防禦屬性外，同時疊加創新成長、併購題材與評級調升等多重利多，成為近期資金輪動的主要受惠族群。

由ETF表現觀察，昨日股票型ETF漲幅前十名中，主要以生技概念ETF領軍，包含富邦基因免疫生技、群益那斯達克生技、國泰基因免疫革命皆名列其中，以及科技概念ETF包括：元大航太防衛科技、國泰網路資安、台新全球AI、永豐中國科技50大等。

富邦基因免疫生技ETF經理人陳婉寧表示，市場對生技股的評價已不再停留於概念階段，而是逐步反映實質營收與產業進展。以減重藥（GLP-1）為例，目前由禮來與諾和諾德領跑，2026 年市場焦點將延伸至口服劑型、降低肌少症風險的改良型藥物，以及心血管與睡眠呼吸中止症等新適應症，除支撐大型藥廠成長，也帶動相關供應鏈與中小型研發公司的併購想像空間。

科技方面，主動摩根美國科技（00989A）溥琪琳補充，過去三年AI都是投資主流，但相關科技巨頭當前的估值普遍偏高，市場也不免有AI是否會面臨泡沫化的雜音；但從調查中可看出，AI的投資主軸將從過去的基礎建設與資本支出，轉移到導入實際應用以實現獲利的路徑；因此從今年起，善用AI工具的企業、特別是在非傳統資訊科技的領域，如金融、工業、製造或旅遊娛樂等，反而有機會創造更大的增長空間。

台新全球AI（00851）投資團隊表示，從企業獲利表現來看，科技七巨頭的Meta、亞馬遜、蘋果、Alphabet、輝達、特斯拉、微軟財報及展望良好，利帶動科技業持續成長；預期後市極端政策機率下降，加上投資人對救市訊號有所期待，有助延續多頭氣氛。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。