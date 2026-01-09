快訊

「台北9.2度」首波寒流達標 北台灣罕見比金馬冷 吳德榮曝關鍵原因

高息型ETF 人氣旺

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股創高後連續兩天拉回整理，昨（8）日大盤小跌74點，觀察80檔台股ETF表現，成交量逾萬張的十檔台股ETF，有四檔是高息型ETF，顯示在大盤高檔震盪之際，投資人青睞穩健高息的ETF。

法人表示，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，也適合作為穩健投資以及逢低分批布局的投資工具。

群益台灣精選高息（00919）ETF經理人謝明志表示，全球金融市場變化瞬息萬變，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益。

台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

此外，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，在沒有經濟衰退和沒有升息的背景下，股市沒有轉為空頭市場的疑慮。台股中長期後市表現仍可期，投資人可逢低分批布局。

安聯投信台股團隊表示，觀察近期盤勢，盤面上以AI供應鏈，包括晶圓代工、CPO、PCB／CCL、記憶體等族群表現相對亮眼，現階段市場焦點聚焦AI需求成長、上游材料供需吃緊、關鍵零組件規整提升以及股價基期等概念。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台股市值破百兆就在明日？台積電鉅額交易再創歷史新高 ADR盤前反彈

台股上3萬點展現動能 元大金股價躍金控前四強

台股市值不斷壯大 證交所董座林修銘：研議延長交易時間

台股創高拉回！終場小跌74點、收30,360點 權王台積電收紅

相關新聞

生技概念ETF 冒出頭

台股高檔震盪，觀察昨（8）日股票型ETF漲幅前十名，在降息預期升溫、產業創新與併購題材加持下，生技概念、科技ETF近期表...

高息型ETF 人氣旺

台股創高後連續兩天拉回整理，昨（8）日大盤小跌74點，觀察80檔台股ETF表現，成交量逾萬張的十檔台股ETF，有四檔是高...

科技型ETF面臨關鍵時刻？全美企業AI應用2026將擴大到20%

最新調查顯示，美國企業導入AI的比例已達17%，預計未來六個月將提升至約20%。AI不再只是科技業的專利，製造、建築、住...

0050定期定額扣在「歷史新高」本以為韭菜！黃大米獲利13％：比我人腦判斷好太多

＊原文發文時間為1月6日 我定期定額扣款元大台灣50（0050），那天看到我設定的扣款日期，是0050股價新高點，我內心想著，早知道應該在先取消扣款，看來這個月是買在高點了... 結果，今天0

0056配0.866元…連三季穩定配發！存股哥：靠0050與00929神助攻使淡季不淡

＊原文發文時間為1月2日 0056公告本季配息0.866，年化預估殖利率約9.35%，連續三季配0.866也算符合預期，不要再追求2年前的動不動10%以上，穩定一點配息比較好，我目前33張，下個

00878連兩季配息0.4元「築底完成」！楚狂人：對偏好現金流的投資人不確定性降低

國泰永續高股息（00878）受益人數突破170萬人，第四季配息確定0.4元，連兩季持平被視為配息樓地板，年化殖利率約7%。隨著納入鈊象、京元電，加上中信金、元大金等金融股創高，00878配息與淨值續航

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。