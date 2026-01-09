高息型ETF 人氣旺

台股創高後連續兩天拉回整理，昨（8）日大盤小跌74點，觀察80檔台股ETF表現，成交量逾萬張的十檔台股ETF，有四檔是高息型ETF，顯示在大盤高檔震盪之際，投資人青睞穩健高息的ETF。

法人表示，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，也適合作為穩健投資以及逢低分批布局的投資工具。

群益台灣精選高息（00919）ETF經理人謝明志表示，全球金融市場變化瞬息萬變，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益。

台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

此外，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，在沒有經濟衰退和沒有升息的背景下，股市沒有轉為空頭市場的疑慮。台股中長期後市表現仍可期，投資人可逢低分批布局。

安聯投信台股團隊表示，觀察近期盤勢，盤面上以AI供應鏈，包括晶圓代工、CPO、PCB／CCL、記憶體等族群表現相對亮眼，現階段市場焦點聚焦AI需求成長、上游材料供需吃緊、關鍵零組件規整提升以及股價基期等概念。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。