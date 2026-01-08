生技ETF受惠併購與成長題材 後市迎反彈契機

2025年底至2026年初，市場資金自高估值科技權值股獲利了結，轉而流向估值處於歷史相對低位的醫療保健與生技板塊。生技產業除具備防禦屬性外，同時疊加創新成長、併購題材與評級調升等多重利多，成為近期資金輪動的主要受惠族群。

從ETF表現觀察，1月8日股票型ETF漲幅前十名中，由生技概念ETF領軍，包含富邦基因免疫生技（00897）、群益那斯達克生技（00678）與國泰基因免疫革命（00898）皆名列其中。其中，富邦基因免疫生技（00897）單日上漲 3.44%，表現最為亮眼。

富邦基因免疫生技為國內首檔聚焦免疫醫療的生技 ETF，鎖定生物科技平台創新趨勢，並布局癌症治療等高成長醫療市場，網羅全球具代表性的醫療製藥龍頭與生技創新企業，協助投資人一次掌握未來醫療科技的關鍵動能。

富邦基因免疫生技 ETF 經理人陳婉寧表示，市場對生技股的評價已不再停留於概念階段，而是逐步反映實質營收與產業進展。以減重藥（GLP-1）為例，目前由禮來與諾和諾德領跑，2026 年市場焦點將延伸至口服劑型、降低肌少症風險的改良型藥物，以及心血管與睡眠呼吸中止症等新適應症，除支撐大型藥廠成長，也帶動相關供應鏈與中小型研發公司的併購想像空間。

此外，2026 年被視為「AI 製藥」由題材走向臨床驗證的重要轉折年。AI 技術在縮短研發時程與提升臨床成功率上的應用，讓市場願意給予相關企業更高的科技型評價，而不僅以傳統製藥股本益比視之。

政策面上，FDA 近期於罕見疾病、癌症與基因編輯療法的審批態度趨於積極，有助降低新藥上市不確定性；同時，美國《通膨削減法案》（IRA）對藥價談判的影響已逐步被市場消化，實際衝擊低於原先預期，藥價壓力可謂利空出盡。

陳婉寧指出，生技產業歷經長時間修正後，許多企業市值已低於帳上現金，極端低估值為後續反彈提供安全邊際。在低利環境、減重藥與 AI 製藥雙引擎推動下，2026 年美股生技醫藥族群表現仍值得期待，投資人可透過生技 ETF 分散單一公司風險，參與產業創新與政策支持所帶來的中長期成長機會。

