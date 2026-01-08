受惠於降息循環 非投資等級債券ETF三年吸金近七倍

聯博投信指出，三年來，受惠於降息循環，非投資等級債成為熱門投資標的之一，不論是在美國或台灣。在2026年，預估在聯準會（Fed）持續降息的環境下，資金可望持續湧入非投資等級債，值得布局。

CMoney統計，近三年來，台灣的非投資等級債券ETF（含主被動ETF）規模增加近七倍，從2022年的93.8億元，成長至2025年的737.8億元。彭博資訊統計，美國非投資等級債市2025年規模成長7%，近三年成長19%，成為1,400億美元。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕觀察，Fed於2022年急速升息，在基準利率一路攀升下，非投資等級債券殖利率跟著攀高；加上非投等債違約率維持在歷史低檔、Fed於2024年開始緩慢降息，因此吸引追求收益的投資人進駐。

鍾郁婕觀察，隨著全球經濟在2025年放緩，預期2026年經濟成長也會持續低於長期平均水準。較低利率、偏弱的經濟成長環境，以及溫和的通貨膨脹，皆有利於固定收益資產，非投資等級債券尤其可望受惠。

不過，鍾郁婕指出，在信用風險可能升溫之下，更需要依靠主動式ETF，由經理人避開體質較差或對景氣循環較為敏感的發債企業。以將於1月12日開募的主動聯博全球非投（00984D）為例，就以違約率相對較低的 BB 與 B 級債券為核心，搭配投資團隊精選少數具潛力的CCC級企業債，涵蓋各天期及信評，多元產業，有效分散風險，追求提升收益機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。