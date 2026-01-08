受惠於降息循環 非投資等級債券ETF三年吸金近七倍

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

聯博投信指出，三年來，受惠於降息循環，非投資等級債成為熱門投資標的之一，不論是在美國或台灣。在2026年，預估在聯準會（Fed）持續降息的環境下，資金可望持續湧入非投資等級債，值得布局。

CMoney統計，近三年來，台灣的非投資等級債券ETF（含主被動ETF）規模增加近七倍，從2022年的93.8億元，成長至2025年的737.8億元。彭博資訊統計，美國非投資等級債市2025年規模成長7%，近三年成長19%，成為1,400億美元。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕觀察，Fed於2022年急速升息，在基準利率一路攀升下，非投資等級債券殖利率跟著攀高；加上非投等債違約率維持在歷史低檔、Fed於2024年開始緩慢降息，因此吸引追求收益的投資人進駐。

鍾郁婕觀察，隨著全球經濟在2025年放緩，預期2026年經濟成長也會持續低於長期平均水準。較低利率、偏弱的經濟成長環境，以及溫和的通貨膨脹，皆有利於固定收益資產，非投資等級債券尤其可望受惠。

不過，鍾郁婕指出，在信用風險可能升溫之下，更需要依靠主動式ETF，由經理人避開體質較差或對景氣循環較為敏感的發債企業。以將於1月12日開募的主動聯博全球非投（00984D）為例，就以違約率相對較低的 BB 與 B 級債券為核心，搭配投資團隊精選少數具潛力的CCC級企業債，涵蓋各天期及信評，多元產業，有效分散風險，追求提升收益機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050定期定額扣在「歷史新高」本以為韭菜！黃大米獲利13％：比我人腦判斷好太多

＊原文發文時間為1月6日 我定期定額扣款元大台灣50（0050），那天看到我設定的扣款日期，是0050股價新高點，我內心想著，早知道應該在先取消扣款，看來這個月是買在高點了... 結果，今天0

0056配0.866元…連三季穩定配發！存股哥：靠0050與00929神助攻使淡季不淡

＊原文發文時間為1月2日 0056公告本季配息0.866，年化預估殖利率約9.35%，連續三季配0.866也算符合預期，不要再追求2年前的動不動10%以上，穩定一點配息比較好，我目前33張，下個

00878連兩季配息0.4元「築底完成」！楚狂人：對偏好現金流的投資人不確定性降低

國泰永續高股息（00878）受益人數突破170萬人，第四季配息確定0.4元，連兩季持平被視為配息樓地板，年化殖利率約7%。隨著納入鈊象、京元電，加上中信金、元大金等金融股創高，00878配息與淨值續航

00981A買0050、0052…花管理費請人脫褲子放屁？網：誰強勢就買誰

主動式ETF真的在「主動」嗎？主動統一台股增長（00981A）近期被眼尖網友發現，大量持有被動式ETF 元大台灣50（0050）與 富邦科技（0052），形成罕見的「ETF買ETF」操作，也在股板掀起

0052逆襲爆紅…分割後超熱門！懶錢包：1拆7使長年低調ETF人氣一飛沖天

2025年的台灣ETF圈，有哪些ETF讓你留下深刻的印象？年初，元大台灣50（0050）大降經理費之後，進行了一拆四分割，規模和股東人數不斷刷新歷史紀錄；年中，主動式ETF元年由統一台股增長（00981A）打響名號，恐怖的好成績讓人見識到主動式ETF強大的爆發力；而到了年尾，富邦科技（0052）的一拆七分割，則讓這檔長年低調的ETF人氣一飛沖天。

0050輸了？00881五年報酬178％勝…阿格力：台積電占比僅40％出頭相比差距不小

有一檔ETF...2025年不僅贏台灣五十，其實掛牌五年以來的累積績效也勝，這檔ETF就是蠻容易被忽略的國泰台灣科技龍頭（00881），改過一次名，之前叫國泰台灣5G+。 自2020年末掛牌以來

