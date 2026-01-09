大盤連日急拉0050變「飆股」！存股族焦慮：感覺少賺好多 

台股近期連日走強、盤面急拉讓不少存股族「越漲越不安」。一名Dcard網友表示，自己照課本概念買進元大台灣50(0050)原本期待「一天漲0.1%慢慢長大」，沒想到這幾天忽然大漲，雖然已跟到行情仍感到不滿，「手上還有一堆錢沒投入，感覺少賺好多」，並擔心此刻加碼恐在高檔被套，讓前面賺到的部位回吐。

近期大盤之所以快速上行，市場多以權值股推升與題材擴散解讀。台股2026年開紅盤後氣勢強勁，首個交易日指數收29349.81點、成交量放大，台積電同步續創高，市場並聚焦台積電法說與AI需求展望。此外，記憶體族群在AI基礎建設熱度與報價題材帶動下走強，被視為推升指數攻高的重要動能之一。0050也隨大盤走揚、股價續強，並在開紅盤後公告首季配息1元、除息日程，進一步提高市場關注度。

原PO在文中以「忽然變成飆股」形容市值型ETF的漲勢，直言自己原本慢慢漲就很滿足，但行情突然加速後，反而讓未投入資金變得刺眼，產生明顯FOMO情緒；貼文並附上對帳單截圖，顯示帳面市值約2465.82萬元、未實現損益約902.64萬元、報酬率約57.74%，在獲利擴大之際更擔心追高風險。

留言區多以「你不懂平均」與「長期持有」勸退追價衝動，有人直指課本7%是長期平均，短期靠少數急漲天數貢獻報酬並不罕見，也有人引用統計指出長期年化報酬可高於7%的情況，提醒別被短線波動左右。另有網友認為原PO貼文帶有炫耀意味，質疑其持倉來源與部位真實性，也有人建議採金字塔或分批進場，以降低高檔一次投入的心理壓力。

不同意見則聚焦風險控管與情緒管理，有人提醒「有賺不等於入袋」勿因貪念把獲利吐回，也有人提到近期量能放大、族群輪動加速，短線震盪可能加劇，若承受不了資產回撤就不宜重倉追價；亦有少數人反向鼓吹「all in」或融資再買，但多數回應仍偏向回歸原本的長期策略與資產配置，避免因連日大漲而改變紀律。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。