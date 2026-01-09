長期投資如何避稅？網勸：改0050、借券或正二更實在

投資獲取報酬需要依法繳稅，一名28歲網友在PTT請益長期投資如何避稅，透露家庭年收約300-400萬，原規劃與太太每月投入15萬元買006208一路存到退休，但累積4年後發現股息併入所得稅負擔愈來愈重，因而考慮改買配息較少或不配息的市值型ETF，引發網友圍繞「節稅與報酬取捨」激辯，討論焦點集中在VOO、美股ETF與台灣追蹤美股ETF的稅務差異，以及是否該為節稅犧牲績效。

原PO表示，若改買VOO雖管理費較低，但擔心海外所得超過750萬元門檻會被課稅，且匯回後容易觸及門檻；若改買台灣追蹤美股的00646，雖管理費較高、追蹤誤差也被質疑，但賣出似乎較不涉及海外所得稅問題，因此陷入兩難，希望前輩提供方向或其他建議。

不少網友先點出原PO對海外所得的理解可能有誤，強調海外所得並非「匯回才課」，而是達到一定淨利或門檻就需申報，有人直言「750不是這樣算的」，也提醒VOO配息仍會先被美方預扣30%股息稅，為了省台灣股息稅卻去承擔更高的海外扣繳未必划算，並有人補充「VOO賣出利得跟有沒有匯回無關」。也有留言建議直接去財政部稅務入口網理解最低稅負制，或用報稅軟體試算，避免被錯誤門檻嚇到。

在具體標的上，留言多數偏向「別為避稅本末倒置」，主張繼續持有或改為0050較務實，理由包括0050配息相對低、工具選擇多，並有人提出用借券方式在除息前出借、以權益補償替代股利，達到降低所得計入的效果。另一派則推00646或新出不配息市值型ETF如009816、或乾脆選正二與期貨等方式，認為不配息能減少現金流被課稅，但也有人提醒不配息連結基金可能以績效為代價、追蹤率與現金部位會壓縮報酬。

此外，討論也延伸到資產配置與生活選項，有人建議勞退自提6%節稅、買房或美債，也有人乾脆勸「稅該繳就繳」「當回饋社會」，並提醒高所得者與其糾結股息稅，不如專注提高本業收入或控管投資風險。原PO最後回覆感謝意見，認為改0050降低部分股息利得、其餘稅負就別想太多，才是較可長久執行的做法。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。