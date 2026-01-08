快訊

中職／我會帶著笑容回來！獨生女邊荷律強撐喪父之痛母親也倒下

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

自營商也賣了…三大法人提款116億元 成交值百億大咖唯有「這檔」漲停

聽新聞
0:00 / 0:00

0050定期定額扣在「歷史新高」本以為韭菜！黃大米獲利13％：比我人腦判斷好太多

聯合新聞網／ 黃大米
黃大米定期定額扣款元大台灣50（0050），原以為買在高點，結果股價持續創新高。（中央社）
黃大米定期定額扣款元大台灣50（0050），原以為買在高點，結果股價持續創新高。（中央社）

＊原文發文時間為1月6日

定期定額扣款元大台灣50（0050），那天看到我設定的扣款日期，是0050股價新高點，我內心想著，早知道應該在先取消扣款，看來這個月是買在高點了...

結果，今天0050再創新高。我突然了解到一件事情，如果不是靠定期定額，我一定會不敢追高，但靠定期定額，不帶人性情感的方式去買，反倒比我這顆人腦的判斷好太多了！

目前的獲利是13％

因此，我就也去設定了，定期定額買台積電的零股，以上是投資小白的我，分享跟我一樣也是小白的人。

如果你是股市很厲害的，不用參考我的方式，反倒是我可能還要跟大家學習！

◎本文內容已獲 黃大米 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 定期定額 ETF 市值型

延伸閱讀

0052逆襲爆紅…分割後超熱門！懶錢包：1拆7使長年低調ETF人氣一飛沖天

0050輸了？00881五年報酬178％勝…阿格力：台積電占比僅40％出頭相比差距不小

1年多前…近百萬株韭菜擁抱00940！竹軒：如今只剩57萬人不到

00929納入台積電…00878、00919、0056跟不跟？郭哲榮：直接持有0050或護國神山

相關新聞

0050定期定額扣在「歷史新高」本以為韭菜！黃大米獲利13％：比我人腦判斷好太多

＊原文發文時間為1月6日 我定期定額扣款元大台灣50（0050），那天看到我設定的扣款日期，是0050股價新高點，我內心想著，早知道應該在先取消扣款，看來這個月是買在高點了... 結果，今天0

0056配0.866元…連三季穩定配發！存股哥：靠0050與00929神助攻使淡季不淡

＊原文發文時間為1月2日 0056公告本季配息0.866，年化預估殖利率約9.35%，連續三季配0.866也算符合預期，不要再追求2年前的動不動10%以上，穩定一點配息比較好，我目前33張，下個

00878連兩季配息0.4元「築底完成」！楚狂人：對偏好現金流的投資人不確定性降低

國泰永續高股息（00878）受益人數突破170萬人，第四季配息確定0.4元，連兩季持平被視為配息樓地板，年化殖利率約7%。隨著納入鈊象、京元電，加上中信金、元大金等金融股創高，00878配息與淨值續航

00981A買0050、0052…花管理費請人脫褲子放屁？網：誰強勢就買誰

主動式ETF真的在「主動」嗎？主動統一台股增長（00981A）近期被眼尖網友發現，大量持有被動式ETF 元大台灣50（0050）與 富邦科技（0052），形成罕見的「ETF買ETF」操作，也在股板掀起

0052逆襲爆紅…分割後超熱門！懶錢包：1拆7使長年低調ETF人氣一飛沖天

2025年的台灣ETF圈，有哪些ETF讓你留下深刻的印象？年初，元大台灣50（0050）大降經理費之後，進行了一拆四分割，規模和股東人數不斷刷新歷史紀錄；年中，主動式ETF元年由統一台股增長（00981A）打響名號，恐怖的好成績讓人見識到主動式ETF強大的爆發力；而到了年尾，富邦科技（0052）的一拆七分割，則讓這檔長年低調的ETF人氣一飛沖天。

0050輸了？00881五年報酬178％勝…阿格力：台積電占比僅40％出頭相比差距不小

有一檔ETF...2025年不僅贏台灣五十，其實掛牌五年以來的累積績效也勝，這檔ETF就是蠻容易被忽略的國泰台灣科技龍頭（00881），改過一次名，之前叫國泰台灣5G+。 自2020年末掛牌以來

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。