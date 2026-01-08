聽新聞
0050定期定額扣在「歷史新高」本以為韭菜！黃大米獲利13％：比我人腦判斷好太多
＊原文發文時間為1月6日
我定期定額扣款元大台灣50（0050），那天看到我設定的扣款日期，是0050股價新高點，我內心想著，早知道應該在先取消扣款，看來這個月是買在高點了...
結果，今天0050再創新高。我突然了解到一件事情，如果不是靠定期定額，我一定會不敢追高，但靠定期定額，不帶人性情感的方式去買，反倒比我這顆人腦的判斷好太多了！
目前的獲利是13％
因此，我就也去設定了，定期定額買台積電的零股，以上是投資小白的我，分享跟我一樣也是小白的人。
如果你是股市很厲害的，不用參考我的方式，反倒是我可能還要跟大家學習！
◎本文內容已獲 黃大米 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
