0056配0.866元…連三季穩定配發！存股哥：靠0050與00929神助攻使淡季不淡

＊原文發文時間為1月2日

0056公告本季配息0.866，年化預估殖利率約9.35%，連續三季配0.866也算符合預期，不要再追求2年前的動不動10%以上，穩定一點配息比較好，我目前33張，下個月領$28,578。

加上00929公告配0.1，我有45張下個月領$4,500，0050還未公告但我有7.15張也可以領個幾千塊，有0050的助攻讓我2月的配息金額提升不少，去年2月我才領3萬左右，今年2月可以領將近4萬，或許還有機會超過4萬。

代表在去年就開始規劃讓配息小月股息提升的計劃，在2月就有很顯著的效果，不過5月跟11月就沒有0050的助攻了，還是得專注在提升0056的張數才行，8月的話有金融股股息，所以不算是我個人的配息小月。

高股息大概從去年第三季中開始回穩，雖然漲幅還是沒有市值型那麼高，但我還是持續累積高股息部位，穩住了現金流之外連帶個人總市值也不斷往上提升，所以暴力提升張數以達到更高的現金流跟總市值這個方式還是可行的。

隨著0056公告配息，今年前兩個月我的股息大約是$95,000，3月的00878也先算持平配0.4，我有201張再加上00929差不多$85,000，2026年第一季股息預估應該可以入帳至少18萬。

註：2.5.8.11月的季配高股息本人只有0056，部位相較其他高股息較小。

後記：寫完文章才發現0050配1塊，那我2月配息確定超過4萬，下個月領至少$40,228

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。