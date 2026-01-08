快訊

聯合新聞網／ 玩股網
00878受益人數突破170萬，第四季配息維持0.4元，年化殖利率約7%確立配息樓地板。隨著金融股創高並納入鈊象、京元電強化AI布局，展現出配息穩定與結構升級的雙重續航力。中央社
國泰永續高股息（00878）受益人數突破170萬人，第四季配息確定0.4元，連兩季持平被視為配息樓地板，年化殖利率約7%。隨著納入鈊象、京元電，加上中信金、元大金等金融股創高，00878配息與淨值續航力再受關注...

近一年來，高股息ETF的關注度持續升溫，而00878的表現依舊站在市場最前線。最新數據顯示，00878受益人數已突破170萬人，穩居高股息ETF龍頭位置。

近期也正式公告今年最後一次季配息金額為0.4元，在AI電子股搭配金融股的配置策略下，今年整體操盤表現相對穩健，也讓市場開始重新評估它接下來的穩定性與續航力。

首先談到市場最在意的配息表現。00878第四季確定配息0.4元，雖然較上半年高峰略有回落，但關鍵在於已連續兩季維持相同水準。這樣的結果，也被不少市場觀察解讀為「配息築底完成」，代表0.4元很可能成為現階段的樓地板水準。

以目前價格換算，年化殖利率約落在7%左右，這也意味著00878正式進入配息相對穩定的階段，對於偏好現金流的投資人來說，不確定性明顯降低。

第二個重點則是近期的換股與持股結構變化；00878最新納入鈊象與京元電，進一步強化AI與半導體相關配置；同時，原本持有的金融股，包括中信金、國泰金、富邦金與元大金，近期股價表現強勢，其中中信金與元大金更是創下新高。

這樣的結構，一方面有助於提高未來配息的續航能力，另一方面也替ETF淨值提供更穩定的支撐，不再只是單純依賴高股息，而是結合成長與防禦的平衡配置。

整體來看，00878目前呈現的狀態，已從早期的高波動、高話題，逐步轉向「配息穩定、結構升級」的成熟階段。對於希望在震盪市場中兼顧現金流與資產穩定性的投資人來說，這樣的轉變本身，就已是一個值得關注的重要訊號。

◎本文獲「玩股網」授權轉載

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056配0.866元…連三季穩定配發！存股哥：靠0050與00929神助攻使淡季不淡

＊原文發文時間為1月2日 0056公告本季配息0.866，年化預估殖利率約9.35%，連續三季配0.866也算符合預期，不要再追求2年前的動不動10%以上，穩定一點配息比較好，我目前33張，下個

00878連兩季配息0.4元「築底完成」！楚狂人：對偏好現金流的投資人不確定性降低

國泰永續高股息（00878）受益人數突破170萬人，第四季配息確定0.4元，連兩季持平被視為配息樓地板，年化殖利率約7%。隨著納入鈊象、京元電，加上中信金、元大金等金融股創高，00878配息與淨值續航

00981A買0050、0052…花管理費請人脫褲子放屁？網：誰強勢就買誰

主動式ETF真的在「主動」嗎？主動統一台股增長（00981A）近期被眼尖網友發現，大量持有被動式ETF 元大台灣50（0050）與 富邦科技（0052），形成罕見的「ETF買ETF」操作，也在股板掀起

0052逆襲爆紅…分割後超熱門！懶錢包：1拆7使長年低調ETF人氣一飛沖天

2025年的台灣ETF圈，有哪些ETF讓你留下深刻的印象？年初，元大台灣50（0050）大降經理費之後，進行了一拆四分割，規模和股東人數不斷刷新歷史紀錄；年中，主動式ETF元年由統一台股增長（00981A）打響名號，恐怖的好成績讓人見識到主動式ETF強大的爆發力；而到了年尾，富邦科技（0052）的一拆七分割，則讓這檔長年低調的ETF人氣一飛沖天。

0050輸了？00881五年報酬178％勝…阿格力：台積電占比僅40％出頭相比差距不小

有一檔ETF...2025年不僅贏台灣五十，其實掛牌五年以來的累積績效也勝，這檔ETF就是蠻容易被忽略的國泰台灣科技龍頭（00881），改過一次名，之前叫國泰台灣5G+。 自2020年末掛牌以來

1年多前…近百萬株韭菜擁抱00940！竹軒：如今只剩57萬人不到

2024年5月巔峰時有近100萬株韭菜擁抱元大台灣價值高息（00940），如今只剩57萬人不到。 新聞： 最新1月2日（2026年）受益人數僅剩56萬9271人，較前年（2024年）5月3日受益人

