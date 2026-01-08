00878連兩季配息0.4元「築底完成」！楚狂人：對偏好現金流的投資人不確定性降低

近一年來，高股息ETF的關注度持續升溫，而00878的表現依舊站在市場最前線。最新數據顯示，00878受益人數已突破170萬人，穩居高股息ETF龍頭位置。

近期也正式公告今年最後一次季配息金額為0.4元，在AI電子股搭配金融股的配置策略下，今年整體操盤表現相對穩健，也讓市場開始重新評估它接下來的穩定性與續航力。

首先談到市場最在意的配息表現。00878第四季確定配息0.4元，雖然較上半年高峰略有回落，但關鍵在於已連續兩季維持相同水準。這樣的結果，也被不少市場觀察解讀為「配息築底完成」，代表0.4元很可能成為現階段的樓地板水準。

以目前價格換算，年化殖利率約落在7%左右，這也意味著00878正式進入配息相對穩定的階段，對於偏好現金流的投資人來說，不確定性明顯降低。

第二個重點則是近期的換股與持股結構變化；00878最新納入鈊象與京元電，進一步強化AI與半導體相關配置；同時，原本持有的金融股，包括中信金、國泰金、富邦金與元大金，近期股價表現強勢，其中中信金與元大金更是創下新高。

這樣的結構，一方面有助於提高未來配息的續航能力，另一方面也替ETF淨值提供更穩定的支撐，不再只是單純依賴高股息，而是結合成長與防禦的平衡配置。

整體來看，00878目前呈現的狀態，已從早期的高波動、高話題，逐步轉向「配息穩定、結構升級」的成熟階段。對於希望在震盪市場中兼顧現金流與資產穩定性的投資人來說，這樣的轉變本身，就已是一個值得關注的重要訊號。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00878配息確定築底，0.4元成樓地板，換股升級後續航力怎麼看？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。