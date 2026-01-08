00981A買0050、0052…花管理費請人脫褲子放屁？網：誰強勢就買誰

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
主動式ETF買被動式0050非偷懶，是為突破「單一個股10%上限」的法規緊箍咒。中央社記
主動式ETF買被動式0050非偷懶，是為突破「單一個股10%上限」的法規緊箍咒。中央社記

主動式ETF真的在「主動」嗎？主動統一台股增長（00981A）近期被眼尖網友發現，大量持有被動式ETF 元大台灣50（0050）與 富邦科技（0052），形成罕見的「ETF買ETF」操作，也在股板掀起激烈討論。

根據報導，00981A分別持有10871張0050、9274張0052，被部分投資人形容為「台股第一支套娃型ETF」。專家指出，主動式基金與ETF受法規與風險分散限制，單一個股通常有10%持股上限，在「拉積盤」環境下，透過買進高含積的被動式ETF，等於變相擴充台積電投資空間，被視為在規則下「突破盲腸」的做法。對此，統一投信則表示不對個股與交易進出進行評論。

部分網友認為，00981A「主動買被動」並非亂來，而是在制度限制下的務實選擇，尤其是在單一個股10%上限存在的情況下，透過ETF放大權值股曝險被視為合理操作。相關留言包括「擇時購買也不失為主動啦」、「這操作還好吧，誰強勢就買誰 不然主動式有單一個股 10%上限」、「因為台積電他只能10%佔比，算合理」、「能屈能伸才能長期一直打敗大盤」、「人家就強在擇時擇股啊 不擇你自己買指數就好」。

不過，也有不少網友對這類「主動買被動」的作法提出質疑，認為投資人恐怕得承擔更高費用與不必要的風險，甚至形容是多包一層的操作。相關留言如「ETF的ETF 永動機」、「脫褲子放」、「花錢買主動型ETF，卻拿錢去買被動型0050 0052？」、「那不如自己直接去買台積電不就好了 還被扒兩層皮」、「ETF買ETF再買ETF，多繳幾次，一直繳一直爽」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 0050元大台灣50 0052富邦科技 ETF 2330台積電 成分股

