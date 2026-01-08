0052逆襲爆紅…分割後超熱門！懶錢包：1拆7使長年低調ETF人氣一飛沖天
2025年的台灣ETF圈，有哪些ETF讓你留下深刻的印象？年初，元大台灣50（0050）大降經理費之後，進行了一拆四分割，規模和股東人數不斷刷新歷史紀錄；年中，主動式ETF元年由統一台股增長（00981A）打響名號，恐怖的好成績讓人見識到主動式ETF強大的爆發力；而到了年尾，富邦科技（0052）的一拆七分割，則讓這檔長年低調的ETF人氣一飛沖天。
從低調元老到人氣巨星
看股票代號0052就知道，富邦科技可是台灣的元老級ETF，它比天字第一號0050晚兩號，甚至比台灣第一檔高股息0056還要早。雖然0052長期績效優異，但過去一直被視為小眾選擇。
2025年是奇蹟的一年，掛牌上市第19年的0052迎來大爆發，更精確地說，2025年9月底就是它爆紅的起點。
當時股東數還不到3萬人，而在9月25號的受益人會議上，以98.78%贊成的高票通過分割案。
11月26日，一拆七分割完成恢復交易，股價從240多元降至35元左右，入手門檻從一張24萬元大幅降至35000元，買氣空前熱絡。到了11月底，股東人數直逼19萬人，成交量更重上4.8億股。
0052富邦台灣科技：基本面小檔案
0052追蹤的是「台灣資訊科技指數」，以下為重點整理：
四大面向解析：為什麼0052能寫下輝煌成績？
1.報酬率大勝大盤與0050
不論短中長期，富邦科技的表現都相當優異。近10年下來漲幅高達8.5倍，若當時投入100萬元，如今資產將累積到954萬多元。
對比大盤、0050以及元大電子（0053），0052都領先不少，是引領時代的佼佼者。
2.高低起伏的配息與殖利率
0052是市場少見的年配息ETF，並不主打高殖利率，長期約維持在3%出頭。
雖然2022年曾因資本利得加持衝到8.5%，但配息金額落差較大。2025年起新增了「收益平準金」機制，預期2026年配息時投資人會更有感。
3.正宗「小台積電」的稀缺性
0052被封為小台積電，主因其台積電權重極高（目前約69%），是全台灣ETF中「含積量」最高的一檔。
由於0052成立較早，不受後來新指數「單一成分股權重上限30%」的限制，使其成為投資人眼中股價便宜版的台積電，或是台積電與0050之間的折衷選擇。
4.極具競爭力的低內扣費用
在2025年以前，0052擁有台股ETF最低的0.15%經理費，並連續3年成為「低內扣之王」。雖然2025年初0050大降費導致競爭加劇，但0052優異的開銷控制，依然使其在費用率上具有強大優勢。
0052在掛牌19年後，憑藉著一拆七分割案，讓股價從「買不起」變成了「好入手」。股東人數狂飆破27萬人，躍升台股ETF人氣第9名。
但我們要反思的是，分割前後的資產價值並未改變，績效也是長期累積而來，投資人瘋狂搶買，究竟是因為看好台灣科技中長線發展，還是單純因為股價變便宜了？
最後提醒，0052並非台積電，而是一檔重壓科技產業的主題型ETF，波動度明顯高於大盤。如果能承受波動，並渴望科技產業成為資產成長引擎，0052確實是一個務實且好上手的選擇。
◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言