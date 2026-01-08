0050輸了？00881五年報酬178％勝…阿格力：台積電占比僅40％出頭相比差距不小
有一檔ETF...2025年不僅贏台灣五十，其實掛牌五年以來的累積績效也勝，這檔ETF就是蠻容易被忽略的國泰台灣科技龍頭（00881），改過一次名，之前叫國泰台灣5G+。
自2020年末掛牌以來，00881繳出178.8％的含息報酬，勝過元大台灣50＊（0050）的156.35％
其實台積電（2330）的占比是台灣五十指數高，有60%出頭，但00881的台積電占比是40%出頭，差距其實不小。
關鍵就在00881主要投資電子科技業，而台灣五十則是內含金融、食品以及傳產。在台灣的產業結構如果這幾年AI續強的情況下，00881還是有其產業順風優勢。
◎本文內容已獲 阿格力 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言