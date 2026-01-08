1年多前…近百萬株韭菜擁抱00940！竹軒：如今只剩57萬人不到

根據日本國土交通省最新數據顯示，日本都心地區的不動產外資佔比已達7.5%，且呈現持續增加趨勢。在所有海外投資者中，台灣投資人的佔比高居第一。國泰投信於記者會中，由董事長李偉正、總經理張雍川及大和資產管理執行董事永島俊太郎共同出席，針對日本不動產市場展望、政策影響及國泰投信2026年營運藍圖進行深度分享。

2026-01-07 14:35