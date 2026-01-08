快訊

1年多前…近百萬株韭菜擁抱00940！竹軒：如今只剩57萬人不到

聯合新聞網／ 竹軒的親子理財筆記
昔日百萬「韭菜」擁戴，如今慘剩56萬人留守！00940神話破滅。記者余承翰／攝影
昔日百萬「韭菜」擁戴，如今慘剩56萬人留守！00940神話破滅。記者余承翰／攝影

2024年5月巔峰時有近100萬株韭菜擁抱元大台灣價值高息（00940），如今只剩57萬人不到。

新聞：

最新1月2日（2026年）受益人數僅剩56萬9271人，較前年（2024年）5月3日受益人數最高峰曾達99萬8196人，大減42萬8925人。

個人造業個人擔，當初你是相信那位達人網紅買的，請去找他們...請不要來找我！

◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息 月配息 ETF

