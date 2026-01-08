聽新聞
1年多前…近百萬株韭菜擁抱00940！竹軒：如今只剩57萬人不到
2024年5月巔峰時有近100萬株韭菜擁抱元大台灣價值高息（00940），如今只剩57萬人不到。
新聞：
最新1月2日（2026年）受益人數僅剩56萬9271人，較前年（2024年）5月3日受益人數最高峰曾達99萬8196人，大減42萬8925人。
個人造業個人擔，當初你是相信那位達人網紅買的，請去找他們...請不要來找我！
◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
