00929納入台積電…00878、00919、0056跟不跟？郭哲榮：直接持有0050或護國神山

分析師郭哲榮在影音中指出，近期高股息ETF市場出現明顯轉折，其中復華台灣科技優息（00929）的成分股調整，引發投資圈高度關注。

他表示，如果有人告訴投資人，一檔號稱高股息的ETF，成分股竟然納入台積電、聯發科與大立光，多數人第一時間恐怕都會覺得難以置信，但這件事確實在2025年正式發生，也讓整個ETF市場「炸鍋」。

剔除高殖利率股、改納低息權值股 00929大改組引質疑

郭哲榮指出，00929在最新一次持股調整中，一口氣納入16檔個股，ETF規模約1322億元，成分股陣容大幅升級。

他表示，聯發科過去確實曾被納入高股息ETF，大立光目前殖利率約3.5%，勉強算是及格，但問題在於，00929同時剔除了殖利率約9%的天鈺，卻改納殖利率僅約1.3%的台積電，這樣的調整在「高股息邏輯」上顯得不合理。

他也特別強調，這並不是否定台積電的投資價值，而是台積電本身並不符合「高股息」的定義，不應該被納入以高股息為訴求的ETF。

台積電配息撐不起高股息定位

為了說明問題核心，郭哲榮直接以數字試算。

他指出，即便假設台積電未來每季配息6元，一年合計24元，以股價約1530元計算，殖利率約為1.56%，甚至低於定存利率約1.7%，台積電實際上並無法替高股息ETF提供足夠的配息來源。

因此，他認為，00929真正看中的並不是台積電的配息能力，而是其股價成長性，這也反映出純高股息策略在AI大牛市環境下，正面臨結構性壓力。

公開說明書看不出的關鍵變動 「配息次數」成最大門檻

郭哲榮指出，00929此次調整表面上有三項公開變動，包括產業範圍從電子股擴大至生技、綠能與雲端，成分股由40檔增加至50檔，以及定期審核從一年一次改為一年兩次，但這些變化本身，其實仍不足以解釋台積電為何能被納入。

真正的關鍵，藏在指數編制細節中。他說，根據台灣指數公司公布的最新規則，在12月定期審核時，會「優先納入最近四季現金股利發放達兩次以上的公司」，評選標準從過去比「誰給得多」，轉為比「誰給得勤」。由於台積電一年配息四次，這項規則幾乎等同為其量身打造的快速通道。

為績效防守而非進攻 00929轉型背後的現實壓力

針對官方所稱「分散風險、降低波動」的說法，郭哲榮則以分析師角度直言，實際原因在於原本可用的高殖利率科技股「不夠用了，也漲不動了」。

此外，納入台積電不僅能提升ETF的市場吸引力，也有助於擴大規模，對發行公司而言管理費收益也更具誘因。

他指出，許多中小型科技股雖然殖利率高，但股價長期趴在地上，若00929不轉型，績效恐將大幅落後大盤，甚至讓投資人「賺了股息、賠了價差」。

因此，00929選擇在資本利得與股息之間尋求平衡，更像是一種防守策略，而非要正面挑戰0050。

老牌高股息ETF會不會跟進 三檔可能性逐一解析

談到其他高股息ETF是否可能仿效00929？

郭哲榮分析...

元大高股息（0056）因為選股邏輯是預測未來一年殖利率最高的50檔個股，除非台積電股價大跌或股利暴增，否則幾乎不可能被納入 國泰永續高股息（00878）則以過去三年平均殖利率搭配ESG評分為核心，投資族群以退休族為主，納入波動較大的台積電機率也偏低 群益台灣精選高息（00919），他形容「最為尷尬」，因為其主打精準高息，若納入台積電勢必拉低平均殖利率，但若00929明年績效與規模持續擴大，市場未來不排除出現更多「半導體市值加高息」的混合型策略ETF

與0050的本質差異 納入台積電仍難撼動勝負關鍵

郭哲榮最後指出，即便00929納入台積電，受限於單一成分股權重上限，台積電在ETF中的占比最多約10%，即便股價上漲10%，對ETF的貢獻也有限。相較之下，0050台積電權重超過六成，仍具備明顯優勢。

他認為，00929納入台積電的主要目的，是避免績效輸大盤太多，而非真正要打敗0050；若投資人本身高度看好台積電長期成長，直接持有0050或台積電個股，反而更單純也更有效率。

