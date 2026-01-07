台股商品規模衝破4兆 元大台灣50、元大高股息貢獻大

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。 記者陳易辰／攝影
台股示意圖。 記者陳易辰／攝影

台股ETF整體規模再創高、突破4兆元大關，統計至6日，包括主、被動台股ETF共80檔，總規模4.01兆元，統計自2025年來共增加1.2兆元。期間規模增加最多的前五名是元大台灣50（0050）、元大高股息、富邦台50、群益台灣精選高息、國泰永續高股息，五檔合計增加1.1兆元。

若統計去年以來規模增加百億元以上的台股ETF共有15檔，排名中高息型與主動式各占四席最多。群益投信台股ETF研究團隊表示，主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前布局相關概念股，特別是科技型表現更可期待；而從存股角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政表示，台股高檔震盪下，資金也輪動快速，低利率政策也得以延續，資金行情未退，台股後市仍可期，重點還是在選股不選市。近期市場追捧的題材仍持續圍繞AI打轉，科技類股還是投資主流，目前全球AI應用持續擴強，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢。

凱基投信投資長歐陽渭棠昨（7）日指出，預期2026年的台股將進入波動、輪動、滾動的「三動」年代，包含波動加劇，且市場不再像過去兩年由AI單獨領漲，不同產業將輪漲，尤其是基期較低的非AI族群。不過AI產業仍是台股核心動能，將帶動企業獲利與經濟成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

