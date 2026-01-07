ETF股王1拆20 投票起跑

台股2026年站上3萬大關，ETF股王元大台灣50正2（00631L）三個交易日大漲11.4%突破400元大關，為使價格回到接近發行價降低交易門檻，00631L分割投票案已於昨（7）日開始，若通過將以目前股價預估分割比例1拆20。

元大台灣50正2在台股長期走多下時極具投資優勢，2014年10月掛牌以來至2026年1月6日報酬率高達1,922%，如當年買進100萬的投資人，11年期間已成長至2,000萬。

正因為漲幅驚人，不少熟悉元大台灣50正2的投資人認為，只要看好0050長期走多又能忍受波動，00631L是更有效率的操作選擇。長期推崇槓桿投資的達人大仁哥更出書詳解為何00631L的報酬率可達到0050的三倍，在經過各種分析後，認為00631L就是最強的一檔台股。

不過在長期上漲之下，00631L一張價格已來到新台幣40萬元，對小資參與並不友善，因此於1月7日啟動分割投票，若通過可回到接近發行價一張兩萬元，大幅降低投資門檻。以目前價格預估分割倍數1拆20，勢將創ETF分割紀錄。

法人表示，因涉及投資人權益，投信公司無法直接進行分割，需要持有單位數五成投資人參與投票，且多數同意才會通過，投資人可積極參與投票。

元大投信說明，1月7日起直接在各大證券App點選「股東e服務」最快，投票時間至1月26日23：59。用元大投資先生App實測，點選股東e服務後按「電子投票」，就會出現00631L投票案，完成約只要30秒。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

