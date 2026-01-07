聯電逆勢漲停 持有聯電的台股ETF績效亮

台股連創三天新高後，在晶圓代工廠龍頭台積電（2330）休息後，大盤7日拉回整理。不過晶圓代工廠二哥聯電（2303）卻逆勢上漲，以漲停價收盤，成為盤面焦點，也帶動持有聯電的台股ETF績效表現亮眼。

觀察80檔台股ETF中，有48檔持有聯電，以持有張數來看，以群益台灣精選高息（00919）擁有65.9萬張最多，其他包括群益半導體收益（00927）、群益科技高息成長（00946）、元大高股息（0056）等共18檔台股ETF都持有聯電萬張以上。

群益投信台股ETF研究團隊表示，AI科技主題仍是市場焦點，而台灣因擁有完整的科技供應鏈，更於其中扮演重要角色，有望持續保持在成長軌道上運行，科技股表現仍值關注，而這當中亦不少企業的獲利成長動能與配息能力俱佳，也更增添其長期吸引力，可望為資金布局首選，建議投資人不妨透過訴求精選台灣優質科技高息股的ETF來參與行情，掌握科技成長行情與股息收益雙重契機。

群益科技高息成長經理人洪祥益表示，台股在創高後呈現高檔震盪機率高，短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，不過回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，長線多頭格局仍可期待。AI需求旺盛，帶動台灣出口表現強勁，在經濟保有韌性，與AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，整體來看，台灣目前大多數產業仍處向上景氣爬坡循環，而引領全球科技趨勢的AI發展也如火如荼。隨著AI應用逐步落地、相關需求殷切下，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，自晶圓代工、委外封測到設備商雨露均霑，產業成長性看好。加上1月初美國消費電子展（CES）、15日台積電法說以及1月中下旬的美國重要公司財報周等，預期農曆年節前加權指數可望維持強勢表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。