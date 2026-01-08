00631L啟動分割投票！網喊「開啟大零股」：人人買0050正二時代

台股2026年開局強勢、加權指數突破3萬點後，元大台灣50正2(00631L)股價衝上404元歷史新高，1/7起啟動分割投票，市場關注是否將以「1拆20」改寫ETF分割紀錄。PTT網友同步熱議，討論焦點除分割能否降低門檻外，也延伸到槓桿ETF適合族群、交易便利性與管理費是否偏高等爭論。

根據媒體報導指出，00631L追蹤臺灣50指數單日正向2倍，在多頭時期具放大報酬特性；法人統計自2014年掛牌至2026/1/5，00631L報酬率達1,861%，高於同期台灣50指數含息報酬率522%與加權指數含息報酬率401%。為降低投資門檻，元大投信規劃自約400元價位分割回到接近發行價20元，且近一月漲幅逾18%，分割倍數由預估1拆17上修至1拆20。符合資格者可於1/7上午7時至1/26下午23時59分採電子投票，亦可郵寄表決票至1/26下午16時30分。

一名網友則在PTT轉貼新聞後喊話「今天開始可以參與投票，還沒投的快投起來」，並直言分割若通過將「開啟大零股人人買正二時代」，搭配台股站上3萬點的熱度，強調「台股世界強」，希望藉由價格下修吸引更多小資進場、擴大交易量，呈現對多頭延續與槓桿工具普及化的期待。

多數網友對分割本身偏正面，認為「等分割再加碼」、「分割後即將被買爆」，甚至喊出「大正2時代」、「新手想開槓桿的解答」，並以過去0050、0052分割後成交量與規模擴大的例子，推論00631L也可能因價格親民帶動買氣。也有留言指出零股與整張仍可能存在價差、且零股交易撮合頻率與介面不便，認為分割對提升交易體驗仍有意義；另有人點出零股多數無法質押，分割後整張門檻降低，才更符合「槓上加槓」的操作需求。

不過，反對與質疑聲音同樣集中。多名網友直指00631L「管理費最貴」是硬傷，要求「管理費降一下」才更具吸引力，並點名00685L、00675L等同類2倍產品費用較低，甚至有人表示「不降費用我才不買」。另有少數網友反對分割，認為「股價高才爽，幹麻割」，也有人吐槽元大「食髓知味」，認為分割熱潮背後仍要回到費用、折溢價與風險承受度，槓桿ETF並非「買了就不會錯」的萬靈丹。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。