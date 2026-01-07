迎戰台股「三動」年代 凱基台灣 TOP 50 009816將在14日開募

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

隨著AI應用落地，有利推升企業獲利，凱基投信表示，預期2026年S&P 500企業每股獲利將持續成長，在AI供應鏈扮演第一島鏈的台灣，可望持續大啖AI趨勢紅利，預期台股2026年EPS將維持雙位數的22%年增率，AI產業續強之外，非AI產業也有機會谷底復甦迎來輪動表現機會。

凱基投信投資長歐陽渭棠指出，預期2026年的台股將進入波動、輪動、滾動的「三動」年代，包含波動加劇，且市場不再像過去兩年由AI單獨領漲，不同產業將輪流領漲，尤其是基期較低的非AI族群。不過AI產業仍是台股核心動能，將帶動企業獲利與經濟成長，2026年至2027年整體多頭趨勢可望延續。建議投資人採取滾動投資策略，透過定期定額或不定期投資方式，持續參與台股，台股在未來10至20年仍有機會持續受惠於AI及相關產業發展。

凱基投信也宣布，推出首檔不配息的台股ETF--凱基台灣 TOP 50 ETF基金（簡稱凱基台灣TOP 50，009816）。凱基台灣TOP 50 ETF研究團隊表示，預期美股科技巨頭陸續公布的去年第4季財報，將符合或優於市場預期，2026年的資本支出成長將來到40~50%水準，AI硬體產業持續走在成長趨勢上，AI應用也可望持續落地，Gemini 3的問世，促使AI代理人趨勢成形，並為市場帶來激勵效果。

不過台美股市連番創高，S&P 500本益比突破22倍，台股本益比也站上20倍，評價面已攀高，一點風吹草動易引發市場連鎖反應，金馬年初始即將面臨美國CPI數字、企業財報成績出爐、Fed降息與否的連番考驗下，2026年金融市場波動勢必升高。

凱基投信指出，凱基台灣TOP 50鎖定台股50強企業成長動能，選股條件加入企業近4季稅後純益總和大於0的機制，以有效提高分享企業成長果實的機率，成分股每年調整四次。採取不配息再投入機制，專注累積資本利得，減少因配息衍生的相關成本。凱基台灣TOP 50 ETF募集期為1月14日到1月20日，發行價10元，經理費0.07%，保管費0.027%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

