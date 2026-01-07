迎戰台股「三動」年代 ETF滾動投資的另一標的選擇

揮別高潮起伏的2025年，台股躍入金馬年，也延續如虹氣勢，強勢跳躍過3萬點大關。隨著1月13日金融市場將率先迎來美國通膨數據公布，牽動月底的美國聯準會(FED)利率決策會議，指標金融股與美國科技巨頭2025年第4季財報公布也將在月中過後接續登場，預期2026年的台股將進入「三動」年代－波動、輪動、滾動，操作難度將升高，鎖定台股50強企業成長動能、首檔台股ETF不配息再投入的凱基台灣TOP 50 ETF（009816），將是迎戰台股「三動」年代的投資首選。

回測凱基台灣TOP 50所追蹤指數-特選臺灣TOP 50指數，2007年5月以來，累積含息報酬達743%，相較同期間台灣加權指數的574%高，顯見特選臺灣TOP 50指數聚焦台灣50強企業，長期表現相對優於台灣加權指數。凱基台灣TOP 50 ETF研究團隊表示，預期美股科技巨頭陸續公布的2025年第4季財報，將符合或優於市場預期，2026年的資本支出成長將來到40~50%水準，AI硬體產業持續走在成長趨勢上，AI應用也可望持續落地，Gemini 3的問世，促使AI代理人趨勢成形，並為市場帶來激勵效果。

惟台美股市連番創高，S&P 500本益比突破22倍，台股本益比也站上20倍，評價面已攀高，一點風吹草動易引發市場連鎖反應，金馬年初始旋即面臨美國CPI數字、企業財報成績出爐、FED降息與否的連番考驗下，2026年金融市場波動勢必升高。不過回歸基本面，台美股市成長動能具備實質基本面支撐。

凱基台灣TOP 50 ETF研究團隊表示，隨著AI應用落地，有利推升企業獲利，預期2026年S&P 500企業每股獲利有機會來到310元，2027年更有機會上看350元，在AI供應鏈扮演第一島鏈的台灣，可望持續大啖AI趨勢紅利，預期台股2026年每股數稅後盈餘(EPS)將維持雙位數的22%年增長，AI產業續強之外，非AI產業也有機會谷底復甦迎來輪動表現機會。

波動加劇、輪動加速，2026年台股操作難度升高，選股將更加重要，首檔不配息再投入的台股ETF-凱基台灣TOP 50，除了鎖定台股50強企業成長動能，選股條件更加入企業近四季稅後純益總和大於0的防護網，以有效提高分享企業成長果實的機率，成分股每年調整四次；並採取不配息再投入機制，專注累積資本利得，減少因配息衍生的相關成本，讓時間複利發揮真正的威力。凱基台灣TOP 50募集期為1月14日~1月20日，發行價10元，經理費0.07%，保管費0.027%，將是投資人面對三動年代，利用ETF滾動投資的另一標的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。