009817來了1萬元就跨海當房東！主打J-REITs…19號開募搶賺4.2％殖利率

聯合新聞網／ 財經編輯 文俐心
法規強制配發90%收益，國泰日本不動產（009817）擁4.2%殖利率與低波動優勢。免去跨海稅務煩惱，小資族一鍵就能參與日本收租行情。台股示意圖／中央社
法規強制配發90%收益，國泰日本不動產（009817）擁4.2%殖利率與低波動優勢。免去跨海稅務煩惱，小資族一鍵就能參與日本收租行情。台股示意圖／中央社

隨全球經濟步入2026年新局，國泰投信將於1月19日至1月21日正式募集「國泰日本不動產ETF（009817）」。

國泰投信董事長李偉正、總經理張雍川、投資長蔡宜芳及發言人鄭立誠率領團隊，特別邀請日本大和資產管理執行董事永島俊太郎、資深基金經理人大野惠莉子共同出席，深入剖析日本房市在走出「失落三十年」後的結構性紅利。

東京房價不到台北一半 吸引國際私募巨頭大舉插旗

國泰投信董事長李偉正指出，台灣投資人對不動產情有獨鍾，然而在台灣房價居高不下的環境下，海外不動產已成為資產配置的新焦點。

日本在總體經濟好轉與日圓匯率相對貶值的雙重誘因下，2024年與2025年吸引大量國際資金湧入。

009817基金經理人游凱卉進一步補充，若比較同樣三房規格的建案，東京房價甚至不到台北的一半。

這股吸引力不僅來自一般投資人，連華爾街三大私募股權機構如KKR、黑石集團（Blackstone）都在2024與2025年間大舉布局日本商辦與旅館，顯見專業機構對日本房市長線看好

觀光潮帶動租金飆升 J-REITs具備「省心、省力、省風險」三大優勢

日本房市的轉強與觀光爆發力密不可分。大和資產管理資深基金經理人大野惠莉子表示，在2025年，日本精華商圈的租金漲幅已接近三成，帶動J-REITs（日本不動產投資信託）收益水準持續攀升。

對台灣投資人而言，與其跨境處理複雜的購屋與稅務流程，透過J-REITs參與日本房市更具效率。

游凱卉指出，J-REITs具備三大優勢：

第一是「省心」

由專業團隊管理一籃子標的，分散租客品質與收租風險，且過去十年配息幾乎翻倍

第二是「省力」

資產涵蓋辦公室、飯店、物流設施等多元領域

第三是「省風險」

日本J-REITs的波動度僅約全球其他市場的一半，評價面相對便宜

法規要求90%收益配發 009817成小資族跨海當房東首選

國泰投信投資長蔡宜芳分析，009817具備多元、收益、機會、好入手四大亮點。

在收益面上，日本J-REITs法規強制要求將90%以上的租金收入配發給投資人，相較於日股平均約35%的配息率，來源更穩定

過去五年平均殖利率約4.2%，優於東證指數表現。

此外，在政策面，現任首相高市早苗上任後延續安倍經濟學路線，持續為不動產市場提供有力支撐。

1月19日啟動募集 一萬元台幣即可參與日本頂級商圈

國泰投信總經理張雍川強調，009817的投資標的皆為台灣民眾耳熟能詳的地標，如新宿、六本木之丘、輕井澤等地的商業設施。

透過ETF投資，投資人不必親自處理繁雜的管理流程，僅需一萬元台幣即可輕鬆參與

009817預計於1月19日至1月21日開放申購，2月6日正式掛牌交易。

國泰投信發言人鄭立誠最後提醒，面對高通膨時代，實體資產的抗通膨特性將是2026年資產配置中不可或缺的一環。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

