台股去年ETF冠軍出現黑馬！詹璇依：00894靠「打包高價股」年化37.5%奪冠

隨著2025年進入尾聲，財經專家「基金小姐姐」詹璇依特別針對今年台股ETF表現進行檢視。根據最新統計，截至12月24日為止，台股共有10檔原型ETF年度報酬率突破30%，其中由「中信小資高價30（00894）」以37.5%的年度績效奪下冠軍，其近一、二、三年的年化報酬率更均逼近40%。詹璇依驚嘆，這樣的成績甚至超越規模成長最快的美股ETF統一FANG+（00757），成為今年台股最強的原型ETF。

AI趨勢催生25檔千金股 詹璇依：高價位反映企業獲利能力

詹璇依分析，00894奪冠的關鍵在於其獨特的「高價股」邏輯。

她指出，股價反映的是企業的獲利能力，隨著這兩、三年AI趨勢爆發，台灣成為全球重要的AI軍火庫，企業獲利跳躍式成長，催生了大量「千金股」（股價1000元以上）。

回顧2020年疫情前，台股千金股幾乎僅有大立光一檔，如今已增加至25檔。00894透過一籃子打包高價股，讓小資族能以低門檻參與台積電、信華等龍頭股的漲勢。

巴菲特最愛ROE指標 00894成分股賺錢效率居前五強之冠

除了價格優勢，詹璇依特別強調「ROE（股東權益報酬率）」的重要性。

她科普道，相較於EPS，ROE更是巴菲特看重的指標，代表公司替股東賺錢的效率。在台股績效前五強的原型ETF中，00894的成分股平均ROE表現最為亮眼，且平均成分股價格高達1332元，紮紮實實持有千金股。

由於這類高價股具備強勁護城河、高毛利及籌碼集中等特性，且帶有市場的「稀缺性溢價」，因此在多頭行情中更具爆發力。

打破上櫃限制 完整收納AI科技核心供應鏈

詹璇依提到，00894另一大優勢在於其投資範圍不限於上市公司，亦可網羅上櫃的高價股。

她指出，台灣許多活蹦亂跳、具備高度成長潛力的中小型企業都在櫃買中心，若ETF限制只能買上市股票，便會錯失這類標的。目前00894的前十大持股包括台積電（約三成）、鴻海、台達電，以及智邦、廣達、華碩、國巨、台光電等，全是AI伺服器與半導體核心供應鏈，是「科技核心中的核心」。

績效三強點評 詹璇依提醒：重壓科技需留意波動性

針對今年績效最亮眼的前三名ETF，詹璇依也給出操作建議：00894適合想專注「打包高價股」漲勢的投資人；野村臺灣新科技50（00935）則鎖定「台灣新科技50」，適合看好科技發展產業鏈者；國泰台灣科技龍頭（00881）則聚焦「電子產業龍頭」，適合追求長線龍頭穩定度者。

最後，詹璇依務實提醒，這三檔冠軍標的均屬於重壓科技類股，波動度必然高於高配息或市值型大盤標的，建議投資人應以長線布局的角度切入，將其視為資產成長的強勁引擎。

