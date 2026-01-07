五檔 ETF 報酬2025年初貫至年底的強勢動能

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025海外股票ETF報酬率前十強(資料來源：CMoney)
台灣掛牌交易的海外ETF越來越多元，投資人參與全球各地股市、各種主題式投資，一鍵下單交易，掌握全球市場成長動能及投資獲利機會。觀察CMoney資料海外ETF短期與中長線表現，2025年12月及2025年績效榜上，重複者總共有五檔，包括：第一金太空衛星、復華中國5G、國泰臺韓科技（00735）、富邦越南及中信日本商社，突顯這五檔ETF的表現，從年初貫至年底的強勢動能。

第一金投信分析，預期在全球寬鬆方向，及各國政府財政刺激政策積極推展，可望支撐全球經濟成長復甦， 2026年仍然是對股票較有利的環境，受惠AI正向評價與樂觀投資情緒，全球風險資產仍將呈現活躍表現，全球AI產業仍是投資主旋律，包括AI全球科技大廠，及台灣AI強勢供應鏈等，此外，投資主軸還可以留意太空衛星等創新科技。

2025年12月漲幅前十強海外ETF報酬率都在5%以上，其中2024年績效王第一金太空衛星（00910）漲幅更高達16.43%、復華中國5%漲幅13.54%，表現最為亮眼；此外，2025全年度海外ETF報酬則以復華中國5G漲幅高達97.43%最佳，其後依序是國泰臺韓科技、元大航太防衛科技、富邦越南，及第一金太空衛星等，前五強全年度報酬都高達五成以上。

2025年按MSCI世界指數上漲21%，全球股市中以漲幅高達75%的韓國KOSPI指數表現最為亮眼，南韓科技股受惠AI發展強勢上揚驅動，其餘漲勢強勁的股市多數為新興市場，像是漲幅五成以上的有智利、捷克、巴基斯坦等；費城半導體指數截至12月30日止，漲幅也高達44%，台股全年度漲幅25%，位居全球市場中段班，與日經指數全年度26%的表現貼近。

CMoney資料顯示，2025年12月漲幅冠軍第一金太空衛星，從近三年的表現觀察可以發現，該檔ETF表現分散在各年度，並非僅集中在今年度的表現。第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝表示，美國總統川普全力推動太空衛星發展，2025年12月中旬才發布的太空優勢令，確立太空衛星產業至少未來五年訂單能見度；美國推動的金穹計畫(Gloden Dome)美國版天基防禦系統，需要布署數千顆具備監測功能的低軌衛星，這也有助於相關廠商，如：星球實驗室、黑天科技能在可預期的未來，持續受惠政府訂單需支等。

投資人也可留意像是2026年中可望IPO的SpaceX，擁有最佳行銷手首富馬斯克的加持，可望再推升太空衛星個股的股價競爭效應，曾萬勝表示，過去被視為追星逐夢的太空衛星產業，近半年逐步出現訂單、營收的實質加持，未來訂單、獲利進一步推升，將成為產業續揚的堅實底氣。

第一金（2892）太空衛星ETF為唯一且最純粹的太空衛星概念ETF，投資30檔太空衛星關鍵企業，採取均權配置策略，目前涵蓋四大投資主軸，包括：衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星，及太空探索等，投資區域鎖定美歐亞太空發展重要國家，依序為：美國、日本、歐洲、台灣、韓國等地。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

