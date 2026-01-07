黃仁勳喊物理 AI 落地 這檔顛覆式創新 ETF 帶量攻堅

台股7日受獲利了結賣壓影響，指數震盪回檔，權值股普遍熄火。然而，資金明顯轉進海外科技題材，其中聚焦「顛覆式創新」的主動中信ARK創新（00983A）逆勢上漲，在CES 2026釋出的利多與相關個股漲勢帶動下，今日盤中湧現買盤，成交量顯著放大，股價突破季線反壓，成為盤面亮點。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在CES展會上明確宣告，AI已跨越單純的數位理解，正式邁入理解重力、空間與摩擦的「物理 AI（Physical AI）」時代。黃仁勳指出，機器人產業已迎來屬於自己的「ChatGPT 時刻」，未來AI將從螢幕走入工廠與街道，成為具備實體行動力的智慧體。這番言論直接點燃了市場對機器人與自動化供應鏈的熱情。

作為00983A第一大持股（權重約 9.5%）的特斯拉（Tesla），正是這波「物理 AI」浪潮的領頭羊。市場分析指出，馬斯克將特斯拉定位為AI機器人企業的願景正在兌現，公司已證實今年4月將於德州啟動無人計程車（Cybercab）量產。此外，特斯拉的人形機器人Optimus近期展示細膩的動作，甚至能執行複雜任務，預計今年發布更進階版本。近期股價雖有拉回，但近半年來特斯拉仍漲近五成。

此外，機器人領域也受到美國政府政策支持。中國信託投表示，有鑑於機器人將被視為與中國競爭的關鍵領域，企業正尋求聯邦資金與稅務優惠等協助；外資機構巴克萊也稱，白宮計畫頒布機器人相關行政命令，預計對企業提供具體支持。

中國信託投信指出，00983A的投資組合不僅押寶終端產品，更涵蓋了「物理 AI」所需的完整生態系。除了特斯拉外，該基金前十大持股還包括提供AI大數據分析的Palantir、半導體測試機器人巨頭Teradyne，以及AI晶片設計大廠 AMD。

00983A經理人唐祖蔭表示，隨著黃仁勳高喊AI進入實體世界，機器人與自動駕駛將是下一波兆元級市場。00983A連兩日日出量上漲並站上季線，顯示市場資金認同度提高，對於想參與這波AI實體化變革的投資人而言，是值得留意的布局標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。