市值型ETF終極進化？知美：009816踢掉賠錢貨、經保費殺到見骨！

知名財經創作者「知美Jimmy」近日於臉書發文，點名即將登場的ETF 009816（凱基TOP50），主打「市值50大」加上「不配息」機制，且經理費僅0.07%、管理費0.027%，加總費用比國民ETF 0050更便宜。知美Jimmy直言：「缺點都改進了，未來是不是沒有人可以嘴了？」貼文一出立刻引發網友兩派論戰。

這檔被視為衝著0050而來的新兵，最大的賣點在於改良了許多指數投資人介意的痛點。知美Jimmy在留言處補充，006208已經打不贏0050，而009816顯得更有誠意，不僅每股價格較低好入手，經保費加起來更具優勢，最重要的是「不配息」設計，直接將股息滾入再投資，對於不需要現金流的長期投資人來說，省去了股息再投入的手續費與稅務成本。

然而，許多資深股民對於「超越0050」的說法持保留態度。有網友直言：「有權重限制的都不是真的指數型ETF」，認為這類改良型產品偏離了純市值加權的精神。另一名網友則質疑這並非純市值排名，而是類似美股SPMO的「動能型」策略。對此知美Jimmy回應，選股邏輯仍是看市值，權重分配才與動能有關，並反問：「幫你把虧錢的公司刪掉不好嗎？上次0050納入虧損公司不是才被罵？」

除策略面的爭論，進場時機與產品規模也是熱議焦點。有投資人指出，相較於早已壯大的老大哥，009816作為即將上市的新兵，初期規模勢必有不小落差，且目前持有的成分股股價多處於相對高點，缺乏過去的歷史績效可參考。也有人表示雖會參與募集買一點，但擔心「一上市就遇到股災」。不過也有樂觀派網友認為，若真遇到股災，反而是加碼的好時機。

這檔標榜解決痛點的新一代市值型ETF，究竟是「血統不純」的變種，還是「青出於藍」的進化版？隨著2026年到來，這場ETF大戰似乎才正要開始。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。