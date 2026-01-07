居高思危穩健投資台股高息 ETF 群益00927漲5.72%勝大盤

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股高息ETF今年來績效表現。（資料來源:CMONEY、2026/1/6）
2026年開紅盤以來，台股連續3天創新高，今年來大盤已上漲5.57%，不過在創高後，許多投資人難免居高思危，也對頻創新高的台股投資不知從何下手，市場法人認為，高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，若選擇具有投資主題性的像是半導體收益ETF，更可期待息利雙收。

統計台股高息ETF在大盤創高期間今年來表現，其中群益半導體收益（00927）上漲5.72%成為唯一勝大盤表現的台股高息ETF。像00927這類台股半導體收益ETF更是投資人可多加善用的工具，既能掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，一舉兩得。

財富管理專家表示，00927是全台第一檔可作為存股訴求的半導體高息ETF，藉由指數精準篩選出獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。2025年在AI引領市場行情下，台灣半導體股表現亮眼，觀察台股高息ETF在2025年的表現，00927全年上漲近28.24%拔得頭籌，再觀察2025年00927的配息紀錄，更是次次填息，可說是讓投資人股息、價差雙頭賺。

財富管理專家指出， 00927最近一次配息金額為0.91元，預估年化配息率近16.7%。這次00927配息躍升，不僅是給投資人帶來大驚喜，也突顯產業與高息策略的結合，能提供投資人一次滿足產業配置與存股收益的投資需求。除息日訂1月19日，因此想參與00927本次領息的投資人，最晚需在1月16日買進。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志強調，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢，目前四大CSP與主權基金的資本支出對於AI伺服器部分仍持續增長，加上CSP同步發展其自己的ASIC晶片，可望為台廠帶來相關AI商機，預期未來將為NV系統與ASIC陣營同步發展格局。

謝明志表示，在AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。因此，面對AI位處台股高成長賽道，短線若有震盪回檔，皆是布局長線投資的好時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

