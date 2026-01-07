快訊

00981A改季配息、00881配息大爆發！阿格力點名高股息ETF「兩大勁敵」正強勢搶錢

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
00981A與00881透過配息吸引目光，但阿格力提醒配息本質仍是左手換右手。投資這類ETF的核心應是看好台積電等龍頭股的長期成長，而非單純為了追逐短期的高殖利率。記者陳易辰／攝影
據投資達人阿格力影音內容中的說法，近期觀察到一個有趣現象，高股息ETF在市場上的「最大對手」，已不再只是同類型產品，而是逐漸轉向主動式ETF與半導體ETF。

阿格力提到，像是「主動統一台股增長（00981A）」這檔主動式ETF，去年整體績效表現不錯，2025年以來的表現也相當亮眼，更引起市場關注的是，其配息方式改為「季配息」。他指出，這樣的設計雖然未必是直接衝著高股息ETF而來，但在資金競逐上，確實形成競爭關係。

除了主動式ETF外，半導體ETF也是另一個不可忽視的對手。阿格力以自己持有的「國泰台灣科技龍頭（00881）」為例說明，這類ETF過去多半是資產持續累積、配息不多，但隨著今年市場變化，配息金額開始拉高，單次配息規模相當可觀。

不過，阿格力也坦言，ETF的配息，本質上仍屬於「左手配右手」，並非真正來自現金流的驚喜。他強調，半導體ETF的核心仍是長期持有產業龍頭，讓資產隨著台積電等權值股持續成長。

阿格力最後指出，高股息ETF今年在市場上的主要競爭者，正是主動式ETF與半導體ETF的崛起。但他也直言，台灣投資人對「配息」的偏好依舊強烈，這也是投信不斷調整產品設計、迎合市場需求的重要原因。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 00881國泰台灣科技龍頭 ETF 半導體 現金流 季配息

