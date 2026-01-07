快訊

00878再次站上22塊相隔將近一年！存股哥：第一季很有機會「升息」

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
國泰永續高股息（00878）收益與資本平準金水位充足，且股價重回22元歷史高息區間，預估第一季配息有機會挑戰0.45至0.5元，再現高息水準。本報資料照片
國泰永續高股息（00878）相隔將近一年再次站上22塊！距離上次出現22塊已經是去年三月底對等關稅股災前了，如果依照目前的價位區間，其實今年第一季配息應該有機會可以增加。

目前收益平準金0.56、資本平準金6.58，可分配水位絕對足夠，不過主要看的是00878的配息方式，它的成分股是選過去配息、股價穩健的資優生，因此可以在第三季配息旺季的股息入帳前，盡可能將收益平準金分配完畢。

收益平準金是0.56，今年前兩季可以各拿約0.28出來配，加上資本平準金有6.58，前兩季要再各拿0.2也不是沒有空間，我個人是看好第一季可以升息，配息可能在0.45-0.5左右。

從過去配息紀錄也可以看個大概，以往配到0.5以上都是22開頭的股價，20塊多就是配0.4，如果股價可以維持在22塊以上的話，那我認為第一季升息是很有機會的。

我存00878也邁入第五年了，目前持有張數201張，成本均價20.15，帳面獲利$371,850（9.18%），期間領息總金額$630,230，雖然帳面報酬率沒有很高，但我要的就是它穩定的配息能力，提供我源源不絕的現金流。

我一直認為存股該注意的不光只是帳面報酬率、股價的短期波動，這些都不是存股的核心，最重要的是你的總資產、現金流是不是能不斷往上提升，讓這些優質資產的累積數量大到足以改變你的人生，這才是應該專注的目標。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

