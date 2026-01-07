主動式ETF值得買？網友最在意冠軍是它 十大挑選攻略一次看

2025年被投資人稱為「主動式ETF元年」，隨著法規鬆綁，過去只存在於共同基金裡的「經理人主動選股」，正式進入ETF市場，讓原本以追蹤指數為主的ETF，開始出現更多策略與操作彈性，相關商品與討論聲量也迅速升溫。

根據證交所統計，截至2025年12月16日，集中市場掛牌ETF已來到201檔，其中包含12檔主動式ETF，且仍有多檔產品陸續送審中。這也讓不少投資人第一次明顯感受到，ETF不再只是「被動跟著大盤走」，而是多了一個由專業經理人主導、力拚超額報酬的新選項。

隨著多檔主動式ETF問世，網路討論也聚焦在選股邏輯、績效穩定度、持股配置、經理人資歷等關鍵因素，哪一項是投資人最在意的出手關鍵？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出「十大主動式ETF挑選心法」，帶你快速掌握網友最在意的判斷依據。

No.10 股價

很多人買 ETF，第一眼只看「現在多少錢？」但在主動式 ETF 的世界裡，股價其實承載了更多訊號。對小資族來說，發行價落在10元、15元，就像把投資門檻調成「友善模式」：不用一次掏出太多資金，就能跟著經理人一起進場，定期定額也好操作，甚至慢慢湊到一整張，心理壓力小很多，出手自然更靈活。

而對在意績效的人而言，股價走勢本身就是最直覺的觀察指標。主動式ETF拚的就是能否跑贏市場，股價能不能一路向上，往往直接反映經理人的選股、換股是不是有料；同時，股價與淨值之間的差距，還能提醒自己有沒有買貴，幫你在市場火熱時踩一下煞車，少做追高的冤枉投資。網友覺得「高檔進場，紅利無法吃太久，靜待回檔再進場保平安」。

No.9 交易成本

一聊到主動式ETF，「交易成本」幾乎是第一個被拿出來放大檢視的關鍵字。管理費高不高、手續費划不划算，網路上早就吵成一團。有網友曾拋出「主動式ETF到底哪裡不好？」這樣的疑問，引發熱烈討論。

原Po分享，之前常看到財金網紅將主動式ETF當成洪水猛獸，但他實際觀察後，發現部分主動式ETF績效並不差，且選股本身就有股池篩選機制，再由經理人從中篩選，並非毫無依據，因此不明白問題出在哪。有網友認為「主動型=把錢拿給投信去賭」、「主動式最大問題是內扣高」；有人則覺得「重點還是他買了什麼」、「台灣搞供應鏈，很多基金還是很強」、「內扣扣在淨值上你，直接做回測贏了就是贏了」。

No.8 投資區域

雖然理財常說不要把雞蛋放在同一個籃子，但選對戰場其實也很重要！安聯投信經理人施政廷以巴菲特為例，巴菲特之所以推薦標普500指數，是因為他看好美國未來的整體發展。同樣道理，他也認為投資應該放在未來不容易被取代、有競爭力的市場。

施政廷在訪談中表示，他相當看好台灣市場，因為台灣在多個關鍵時刻，都展現出難得的產業韌性。自2018年美中貿易戰引發供應鏈重組、全球尋找非紅色供應鏈開始，台灣企業獲利便逐步成長；接著面對疫情衝擊與AI浪潮，台灣憑藉完整、多元又具彈性的產業供應鏈站穩腳步，成為全球少數能全面支撐關鍵產業的市場之一，也早已是世界產業鏈中不可或缺的存在。

他認為在勝率高的地方，就該給予對應的權重，這也是主動式經理人深耕主場、為投資人捕捉超額報酬的優勢所在。

No.7 投資種類

主動式ETF的投資選擇其實相當多元，涵蓋股票、債券到混合型配置，重點不在於哪一種比較「厲害」，而是哪一種最適合你。如果你看好特定產業趨勢，例如近年火熱的AI、綠能題材，就可以選擇專注該領域的股票型主動式ETF；若你更在意風險控管與資產穩定度，則可考慮納入債券型主動式ETF，為投資組合增添防守力。

以安聯推出的主動式產品來看，00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）的設計，是以「股息打底、成長加值」為核心，兼顧現金流與成長動能；00993A安聯台灣主動式ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）則更著重關鍵持股與資本成長，適合看重中長期成長潛力的投資人。

安聯投信經理人施政廷也提醒，挑選之前一定要先弄清楚自己的需求，該做的功課不能省，更不要一時衝動下單；他也提到，現在市場資訊很多，網紅、討論聲量都可以參考，但不能全盤照單全收，最後還是要回到自己的投資目標與風險承受度。

No.6 股息

很多主動式ETF都設計配息機制，但投資前還是要先看清楚，這筆錢究竟是來自成分股實際賺到的利潤，還是動用了本金。

前外資證券副總、小朋友學投資創辦人不魯舉例說明，假設除息前股價是50元，配發5元現金股利後，除息參考價會調整為45元，之後股價必須回到50元，才算真正完成填息、投資人才是真的有賺；否則，只是在資產帳面上左手換右手；網友則認為「真正的高股息就是會填息，同時漲股價及發股利」。

不過，市場上也並非所有高息策略都只是帳面遊戲。以目前唯一一檔高股息主動式ETF00984A為例，先前首次除息當日就完成填息，也讓投資人實際看到，若配息背後有獲利支撐、選股與操作策略得宜，高息與資產成長並非完全對立。對投資人來說，關鍵仍在於觀察配息來源與整體報酬結構，而不是只看配多少。

No.5 規模

一般來說，ETF規模越大，代表市場參與的人多、交易也比較熱絡，整體運作相對穩定；反過來看，規模太小的ETF，不只進出時可能卡卡的，還得留意後續是否有下市風險；這也是不少人在挑主動式ETF時，會先看資金規模的原因。

但規模不是唯一指標，更不代表「大就一定賺」。安聯投信經理人施政提醒，ETF的規模建議至少要10億元以上，同時觀察每日交易量，確保流動性充足，避免遇到想賣卻賣不掉的窘境；網友認為「規模越大流動性就更好」、「規模太小應該除了流動性不好，還會有下市風險」、「規模不要小的太誇張就好，主要是流動性」。

No.4 經理人、發行商

選主動式ETF其實是在選一個能幫你賺錢的「大腦」；不少人投資時，因為喜歡某位明星經理人就跟著下單，覺得跟著大神走準沒錯；實務上，要讓績效穩定發揮，光靠一個人並不容易，要維持長期的勝率，背後必須有一整個專業團隊在撐腰。

安聯投信經理人施政廷在訪談中指出，挑選主動式ETF時，經理人固然重要，但更關鍵的是投信背後的研究體系是否經得起時間考驗；像目前市場討論度不斷累積的00984A，以及將於2026年1月13日開募的00993A主打主動選股，鎖定台灣上市櫃公司，一方面靠團隊長期累積的選股經驗，另一方面也用計量模型幫忙調整配置，希望在市場忽上忽下的時候，替投資人爭取優於大盤的成長表現機會。

No.3 成分股

在挑主動式ETF之前，其實跟買任何東西一樣，第一件事不是看別人怎麼說，而是先搞懂自己要什麼。前外資證券副總、小朋友學投資創辦人不魯就提醒，主動式ETF雖然有專業團隊代操，但不代表投資人可以完全放空。至少要知道它大概會買哪些股票、偏好哪些產業和操作風格，才能判斷這檔產品到底合不合你的報酬期待與風險承受度。

他也分享，很多人看到價格不高、策略聽起來很厲害就直接出手，但如果連投資方向都沒弄清楚，很可能買到和自己原本想像完全不同的配置，最後只剩下「怎麼跟我以為的不一樣？」的困惑。

No.2 績效

一聊到主動式ETF，大家心裡幾乎都會冒出同一個問題：「績效真的能打敗大盤嗎？」畢竟，如果表現跟指數型ETF差不多，那乾脆買指數就好，何必多花力氣找經理人來操盤？

但如果只盯著短期漲跌，很容易一不小心就被市場牽著鼻子走。安聯投信經理人施政廷就提醒，從台灣市場的實際數據來看，過去確實有經理人交出超額報酬的成績。只是關鍵不在於「某一段時間衝多快」，而是能不能長期、穩定地跑贏基準指標。這樣的勝率，才是真正讓投資人敢安心放長線、不用每天盯盤的底氣。

No.1 選股邏輯

過去不少投資人挑ETF時，第一眼往往先看績效，但這次「選股邏輯」反而成為最受關注的關鍵。安聯投信經理人施政廷就觀察到，這代表投資人開始意識到：主動式ETF不能只看短期漲跌，真正決定長期表現的，其實是選股方法和持股配置，能不能跟得上市場節奏。

他也點出，被動式ETF的選股規則雖然清楚、好理解，但配置相對固定，很難反映企業經營團隊的決策力、長期布局或成長潛力等細節；相較之下，主動式ETF不追指數、也不綁市值加權，而是會隨著市場震盪、產業表現即時調整持股，操作空間明顯更大。

隨著降息進入下半場，市場重點也將從「錢多不多」轉向「公司賺不賺錢」。當市場不再齊漲齊跌，報酬差距往往就出現在選股夠不夠精準。以00993A為例，它結合質化選股與量化模型，先從產業趨勢與基本面挑標的，再透過模型調整權重，把火力集中在「關鍵持股」上；一方面掌握像台積電這樣已站穩舞台中央的產業核心，同時也不放過具競爭力、可能成為下一波主角的中小型潛力股。這種「現在、未來一次包辦」的靈活度，正是主動操作最迷人的地方。

