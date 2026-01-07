00940於台股3萬多點之際還在破發！基金黑武士「配息加回」：報酬率0.45％
＊原文發文時間為1月6日
最近看到有人在說，台股都已漲破3萬點，一堆ETF也漲到翻天，而當年全民搶購的元大台灣價值高息（00940），竟然還在破發，今日收盤為9.34元。
其實這樣講有點不太公平，因為00940從2024年7月的首次配息以來，累積配息已達0.705元。
簡單的數學算一下：
9.34+0.705=10.045
對於從00940募集時（2024年3月）就持有到現在的投資人來說，其實已經沒有虧損，並且獲得了0.45%的投資報酬。
是的，2024年3月至今
報酬率0.45%。
◎本文內容已獲 基金黑武士 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言