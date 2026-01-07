快訊

如何勸長輩買進0050這類市值型ETF？網一致共識：管了只會傷感情

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享多次勸長輩投入0050市值型ETF卻處處碰壁，引發股板大量共鳴。圖為元大投信董事長劉宗聖／本報資料照片

一名網友在PTT股板發文，分享自己多次嘗試說服家中長輩投入市值型ETF卻屢遭打槍的經驗，無論高點、低點、定期定額或績效數據，全都無法動搖長輩既有想法。文章一出，引發大量網友共鳴，討論迅速歪樓成「到底該不該管長輩的錢」。

原PO表示，自己每次提到市值型ETF，長輩在高點時認為「現在太高很可怕」，遇到股災又說「現在進場會套牢」，就連建議定期定額，也被反駁「這樣買高買低來回抵銷根本不會賺」。即使拿出績效佐證，仍被回一句「沒賣掉都不能說賺」。相較之下，長輩更相信自己能抄底個股，近期實際操作卻小幅虧損，對比若投入元大台灣50（0050）早已累積報酬，長輩仍堅持「以後就會賺回來」，讓原PO無奈詢問「到底要怎麼勸」。

不少網友直接勸退原PO，認為這條路注定徒勞，「不是你的錢 你最好是少管」、「賺錢沒你的份，賠錢專找你」、「認真講就是這樣 沒其它建議」、「沒救了，我媽講了一輩子也聽不進去」、「多說只是破壞感情」。

也有少數網友分享成功經驗或替長輩心態緩頰，「我是就買下去 五年後我爸看到績效才承認自己瞎買不如買0050就好」、「長輩喜歡的是領到錢的感覺」、「追求成長買市值 追求配息買高股息 青菜蘿蔔各有所好 不必強求」，認為時間、目標與心理感受本來就不同。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00940於台股3萬多點之際還在破發！基金黑武士「配息加回」：報酬率0.45％

＊原文發文時間為1月6日 最近看到有人在說，台股都已漲破3萬點，一堆ETF也漲到翻天，而當年全民搶購的元大台灣價值高息（00940），竟然還在破發，今日收盤為9.34元。 其實這樣講有點不太公平，

如何勸長輩買進0050這類市值型ETF？網一致共識：管了只會傷感情

一名網友在PTT股板發文，分享自己多次嘗試說服家中長輩投入市值型ETF卻屢遭打槍的經驗，無論高點、低點、定期定額或績效數據，全都無法動搖長輩既有想法。文章一出，引發大量網友共鳴，討論迅速歪樓成「到底該

台積電飆破1700元…00981A用0050、0052突破法規限制！棒棒：讓績效跟大盤別脫節太遠

關於「積情演出」的極端行情 : 主動式ETF績效王00981A，最近因買入0050和0052而引起兩極化討論。 先說個人結論 : 很正常，很多海外基金也會直接買QQQ、VTI、SPY，只要買進來的標

主動式ETF值得買？網友最在意冠軍是它 十大挑選攻略一次看

主動式ETF投資前，關鍵不只看績效排名。有哪些常被忽略的重點？從投信實力、經理人操作策略到成分股配置與風險控管，讓投資決策回到產品本質。

0050股價噴漲⋯該買或等回檔？網勸「定期定額」別管時機點

大盤飆漲帶動市值型ETF股價連帶上揚，Dcard上有網友發文請益「何時適合投0050」，表示「聽說今天又漲了」但不確定進場時點，規劃每月投入5000元，貼文引來大量回覆。留言焦點多集中在「市值型ETF適合定期定額、不必猜高低點」，同時也出現少數主張「等回檔、等技術面回測再買」的不同聲音。

0050正2盤中衝破400元！他3天賺11.5萬：等拉回再進場

台股近日強勢上攻，槓桿型ETF元大台灣50正（00631L）一度站上400元關卡，引發Dcard投資板熱議。一名網友發文分享操作成果，直言「3天賺11萬5000」，並貼出對帳單佐證，稱不少人這波作空「被多頭殺到爆」，相關貼文吸引大量留言，討論焦點集中在正二ETF的爆發力，以及高檔追價與拉回風險。

