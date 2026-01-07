如何勸長輩買進0050這類市值型ETF？網一致共識：管了只會傷感情

一名網友在PTT股板發文，分享自己多次嘗試說服家中長輩投入市值型ETF卻屢遭打槍的經驗，無論高點、低點、定期定額或績效數據，全都無法動搖長輩既有想法。文章一出，引發大量網友共鳴，討論迅速歪樓成「到底該不該管長輩的錢」。

原PO表示，自己每次提到市值型ETF，長輩在高點時認為「現在太高很可怕」，遇到股災又說「現在進場會套牢」，就連建議定期定額，也被反駁「這樣買高買低來回抵銷根本不會賺」。即使拿出績效佐證，仍被回一句「沒賣掉都不能說賺」。相較之下，長輩更相信自己能抄底個股，近期實際操作卻小幅虧損，對比若投入元大台灣50（0050）早已累積報酬，長輩仍堅持「以後就會賺回來」，讓原PO無奈詢問「到底要怎麼勸」。

不少網友直接勸退原PO，認為這條路注定徒勞，「不是你的錢 你最好是少管」、「賺錢沒你的份，賠錢專找你」、「認真講就是這樣 沒其它建議」、「沒救了，我媽講了一輩子也聽不進去」、「多說只是破壞感情」。

也有少數網友分享成功經驗或替長輩心態緩頰，「我是就買下去 五年後我爸看到績效才承認自己瞎買不如買0050就好」、「長輩喜歡的是領到錢的感覺」、「追求成長買市值 追求配息買高股息 青菜蘿蔔各有所好 不必強求」，認為時間、目標與心理感受本來就不同。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。