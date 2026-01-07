台積電飆破1700元…00981A用0050、0052突破法規限制！棒棒：讓績效跟大盤別脫節太遠

快訊

影像曝光！東管處「鏡頭君」拍到火光 時間點與F-16飛官失聯吻合

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
透過元大台灣50（0050）和富邦科技（0052）的高含積量，讓主動統一台股增長（00981A）在台積電（2330）暴漲時也能跟上績效。記者陳正興／攝影
透過元大台灣50（0050）和富邦科技（0052）的高含積量，讓主動統一台股增長（00981A）在台積電（2330）暴漲時也能跟上績效。記者陳正興／攝影

關於「積情演出」的極端行情 : 主動式ETF績效王00981A，最近因買入0050和0052而引起兩極化討論。

先說個人結論 : 很正常，很多海外基金也會直接買QQQ、VTI、SPY，只要買進來的標的能夠創造超額績效，再加買0055、006208都可以。

1.00981A上市以來與短期表現分析

上市以來表現（2025/05/27至2026/01/06）：

在過去半年多，00981A展現了強大的選股超額報酬（Alpha），大幅領先0050。

00981A（主動型ETF）：報酬率達73.41%

0050（被動型ETF）：報酬率為58.38%

近期表現（2026年初至1/6）：

0050：表現極其強勁，短短幾天內報酬率衝上7.32%

00981A：同期僅成長1.42%，明顯落後

2.核心驅動力：受到台積電暴漲的影響

台積電在1/2至1/6間從約$1,550飆升至$1,705，5天內漲幅高達12.54%，市場出現了顯著的「權值股拉抬」現象

0050的成分股中台積電佔比極高（1/6數據為63%），因此當台積電發生結構性暴漲時，0050的拉升速度會遠快於一般主動型ETF。

00981A受限於法規或分散風險要求，單一持股（如台積電）通常有10%的比例限制。這導致在「積情演出」的極端行情下，主動型ETF反而會跑輸0050。

3.突破「10%禁令」的技術性繞道

2026年初，台積電占大盤權重已經超過40%，且股價狂飆至$1,700以上。如果00981A只能買10%的台積電，但大盤有40%都是台積電在漲，那主動型ETF注定會跑輸大盤。

藉由買入0050（含積量約63%）與0052（含積量約71%），經理人可以間接增加台積電的持股比重，規避單一持股10%的限制。

0050與0052的成交量極大，流動性極佳，是經理人快速將現金轉換為「有效倉位」的最佳去處，避免手握太多現金導致績效被稀釋。

為了不讓績效跟大盤脫節太遠，經理人選擇買入0050和0052，階段性回歸大型權值股，以確保在台積電瘋漲時，00981A的淨值也能跟上。

況且0050和0052權重加起來也才2.3%，不用大驚小怪，說不定哪天會看到00984A買入0056、00919也不奇怪。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 0050元大台灣50 0052富邦科技 ETF

