2026年開紅盤以來，台股連續三天創新高，使得今年以來大盤已上漲5.5%，投資人難免居高思危。法人建議，高股息ETF具有低波動特性，並兼顧穩健收益需求，善用主題式的高息ETF，也有機會息利雙收。

去年在AI引領市場行情下，台灣半導體股表現亮眼，群益半導體收益（00927）全年上漲近28.2%，去年的配息也是次次填息。00927最近一次配息金額為0.91元，預估年化配息率近16.7%，除息日訂於1月19日，想參與00927本次領息的投資人，最晚需在1月16日買進。

群益投信台股ETF研究團隊指出，近日台股受到半導體利多激勵表現氣勢如虹，半導體技術是AI發展關鍵，台灣因擁有完整的半導體上中下游產業鏈，從IC設計、晶圓代工、先進製程、封測、設備等將持續受惠，產業成長動能可期。

隨AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣因科技供應鏈完整，在全球AI大勢中扮演重要供應商角色，可望持續從中受益。

