00987A規模 周漲近六成

台股衝上3萬點歷史新高，也帶旺台股ETF規模爆衝，今年來規模增幅前三名增幅都逾10%。法人表示，台股仍有高點可期，遇拉回皆可找買點。

企業第3季財報毛利率在產品組合提升與成本改善下回升，強化市場對2026年成長的期待，資金面包括投信、自營商與中長線資金均回流，使高成長族群維持強勢。

甫於去年12月30日掛牌的主動台新優勢成長ETF（00987A）持股聚焦在台灣優勢成長股，不僅可一次投資一籃子利基股，且透過經理人主動操作靈活，更能因時調整，獲取超越大盤報酬的機會，掛牌以來股價持續走高，深獲投資人青睞，今年才短短一周規模大增近六成表現最亮眼。另一檔同步於去年12月30日掛牌的主動群益科技創新ETF，也是受惠股價走高，今年來規模增加逾16%，高居第二。新光臺灣半導體30ETF受惠半導體大漲帶動，股價創下歷史新高，帶動規模大增逾11%。

00987A經理人魏永祥指出，市場預期聯準會維持寬鬆貨幣政策，基本面在AI資本支出浪潮持續之下，分析師估2026年台股企業獲利將續增20%以上，紮實的基本面提供台股持續挑戰新高機會。就類股展望分析，在Gemini釋出新版本之後，市場對於ASIC產業的想像空間提升，對於硬體廠商而言是好事，北美雲端服務大廠（CSP）怕在AI時代被淘汰紛紛加大投資力道，不斷的堆積算力跟提升規格有助於AI硬體產業價量提升，將帶動台灣相關供應鏈長線成長動力，AI仍是唯一且最明確主軸。

新光臺灣半導體30ETF經理人詹佳峯分析，全球AI需求爆棚，美系外資最新報告紛紛出爐，AI成為台積電未來多年股價成長引擎，預料台積電產能吃緊情況今年依舊，對於高含「積」量的台股或半導體ETF來說，今年台積電不論營收或獲利若持續有亮眼表現，中長期息利雙收表現值得期待。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政表示，隨AI相關需求依舊強勁，AI伺服器與邊緣AI應用加速擴散，四大CSP與主權基金的資本支出對於AI伺服器部分仍持續增長，加上CSP同步發展其自己的ASIC晶片，台系供應鏈可望持續受惠AI商機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。