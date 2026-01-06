快訊

F-16戰機夜訓墜海 飛行員跳傘逃生 海象不佳增救援難度

台股主動式ETF夠利 六檔商品重押半導體、記憶體族群

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股新高行情火熱，主動式ETF重兵佈署的半導體、記憶體族群，成為市場交投熱點，並進一步推升主動式ETF績效表現多優於大盤。

據統計，六檔台股主動式ETF昨（6）日單日漲幅介於1.8%-2.4%，表現優於大盤的1.5%；上述ETF皆持有護國神山台積電，以及目前市場最熱門的記憶體族群，其中主動復華未來50（00991A）持有台積電比重達18.4%，僅次於主動野村台灣50（00985A）的22.1%，群聯、南亞科各占6.7%、4.6%，則是各檔中最高，在上述主要持股走揚推升下，單日漲幅達2.4%居冠，其次是主動安聯台灣高息的2.3%，主動群益台灣強棒、主動統一台股增長漲幅亦有約2%。

主動式ETF操作能跟上台股趨勢、績效相對突出，加上新兵持續加入，成為近一周整體台股ETF受益人數維持成長的主力；部分市值型及高股息ETF因行情來到波段高檔，反而出現獲利了結、受益人數不增反減的情況。

展望後市，主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，先前記憶體大廠因AI崛起將資源轉向高頻寬記憶體（HBM），壓縮成熟型記憶體供給，導致供需失衡使產業迎來復甦契機，預期隨AI應用蓬勃發展，進一步刺激存儲需求，將持續挹注相關受惠個股的基本面動能，此外，亦看好先進封裝高速發展，帶給台灣半導體及設備廠商成長機會。

復華投信指出，預期台股持續受惠AI高速成長，後市行情仍有高點可期，建議可透過操作相對靈活的主動式ETF，掌握產業趨勢與中大型股市值增長機會，包括有元大、元富、中信、玉山、兆豐、國泰、康和、統一、凱基及群益金鼎證等十家券商，進行00991A定期定額布局。

主動安聯台灣高息ETF經理人施政廷表示，去年12月以來AI概念股多處於震盪整理格局，盤面上在資金與風格輪動下，以金融、綠能環保與營建類等風格偏向價值與高股息族群表現相對較佳。台股元月行情歷史上漲機率高，且展望有基本面支撐。首先，資金面相對友善，M1B年增率持續正成長，顯示資金回流，有助於買盤進場；其次，AI產業基本面持續強勁，且持續上修，為台股提供成長動能；第三，景氣領先指標持續上揚，且台灣庫存循環已邁入正向循環，為企業獲利奠定基礎。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

