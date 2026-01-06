含「輝」ETF績效響叮噹 5檔近一季報酬都逾7%

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在美國消費性電子展（CES），大動作宣示進軍自駕車市場，揭示「實體 AI」的「ChatGPT 時刻」已經到來，推升持股輝達的ETF表現，包括凱基全球菁英55（00926）、國泰智能電動車、富邦未來車、國泰費城半導體、保德信全球藍籌近一季報酬都逾7%。

統計台股市場上含「輝」量最高的前十大ETF，輝達權重皆有達到雙位數以上，介於19.3%到11.5%之間。展望後市，各企業對於AI的資本投入確實帶動營利成長，以輝達為首的AI題材持續具投資吸引力。

凱基全球菁英55 ETF研究團隊表示，1月下旬美國科技巨頭獲利成績即將陸續出爐，預期其陸續公布的去年第4季財報，將符合或優於市場預期，AI硬體產業持續走在成長趨勢上，AI應用也可望持續落地。隨著AI應用落地，對企業獲利提升將形成正面激勵效果，2026年企業獲利預估皆維持雙位數增長，有望支撐高評價。

惟S&P 500本益比站上22倍，預期市場波動將更為加劇，隨著低基期產業受惠景氣復甦與資金輪動，市場也有機會由AI產業一枝獨秀，轉成百花齊放。產業輪動加速下，全產業布局的海外ETF，不僅能掌握AI成長紅利，也兼顧產業輪動契機，將是值得留意的投資方向。

台新標普科技精選ETF研究團隊指出，在拉斯維加斯舉辦的消費性電子展（CES）上，輝達宣布新一代Rubin晶片已全面投產，以及最快將在2027年與合作夥伴推出Robotaxi服務，再度破除市場對AI泡沫的疑慮，並進一步提振科技股信心，激勵美國科技股再度大漲。展望後市，美國經濟在川普「大而美法案」財政激勵、Fed降息以及AI資本支出的支撐下，可望避免經濟衰退的風險。算力供不應求將延續至2026年，分析師估計，2026年美系五大CSP合計，資本支出將突破5,000億美元水準再創新高，可望支撐美國科技股多頭氣勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。