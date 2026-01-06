亞股科技ETF好風光 多檔近一年報酬率逾50%

亞洲國家ETF近一年資金明顯聚焦科技題材，包括：中國5G、台韓科技、越南與日本半導體ETF齊揚，在AI、半導體與新興市場經濟帶動及支撐下，亞洲科技股將成為帶動ETF績效的動能，建議回檔時可逢低長線布局。

觀察近一年亞洲國家ETF表現亮眼，科技成為資金主旋律。觀察相關ETF，復華中國5G近一年報酬率高達逾116.5%，反映中國科技股漲勢力道強勁；國泰臺韓科技、富邦越南亦分別繳出約74.1%與逾56.7的佳績。

另外，日本半導體題材同樣吸金，台新日本半導體、中信日本半導體近一年漲幅皆逾五成。至於台灣科技型ETF，包括IC設計、科技50與中信小資高價30等，漲幅約落在四至五成間。

值得注意的是，越南政府公布2025年經濟數據亮眼，全年GDP成長率達8.0%，創下歷史次高，為2026年股市奠定穩健基礎，追蹤富時越南30指數的富邦越南ETF（00885）昨（6）日盤中以18.47元上攻新天價。

富邦越南ETF經理人陳仲愷指出，回顧2025年越南整體經濟表現，基本面可歸納為多項結構性利多。首先，全年GDP成長8.02%，第4季更加速至8.46%，反映政府政策執行力與外部需求支撐。其次，零售銷售年增6.7%，低於GDP增速，顯示當前成長仍以出口與投資驅動，屬於景氣正常化階段。

此外，儘管2026開年地緣政治紛擾頻傳，但受到台積電大漲帶動，台股仍不畏艱難突破三萬點再創歷史新高。事實上，IC設計動能ETF除了是昨日漲幅最大的台股ETF以外，近一季漲幅接近三成，勝過近半年掀起熱潮的主動式ETF，並同步創下股價歷史新高、首次突破20元等佳績。

研調機構集邦科技最新報告指出，因晶片產能不足、地緣政治不確定性等影響，市場供給嚴重緊縮，本季一般型DRAM合約價格將大漲。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。