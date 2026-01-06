首檔日本不動產ETF 19日開募

台灣躍居日本2025上半年最大海外購屋來源，看好台灣投資人對日本市場的高度興趣，國泰投信提供參與日本不動產市場大商機之下的更便捷管道，用ETF進軍日本房市，國泰日本不動產（009817）募集目標至少50億，上看100億元。

國泰投信推出國內首檔聚焦日本不動產市場的ETF，連結大和資產管理發行的「iFreeETF東証REIT指數」，追蹤東証REIT總報酬指數，於1月19至21日展開募集，發行價新台幣10元，具備半年配息機制。

響應政府推動「亞洲資產管理中心」政策，國泰投信董事長李偉正指出，國泰投信2025年9月率先在東京證交所上市追蹤科技市值型ETF國泰台灣科技龍頭的「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」，這次將日本不動產投資機會帶回台灣，進一步拓展跨境ETF雙向掛牌布局，目標提升台灣資本市場的深度與國際競爭力。

國泰投信總經理張雍川指出，根據日本國土交通省2025年11月25日公布數據顯示，東京23區新建住宅中，台灣躍居上半年最大海外購屋來源，反映跨境資產配置已成趨勢，看好在經濟重啟、對抗通膨特性、科技業外資湧入與觀光熱潮下，日本不動產堪稱稱是2026年的黑馬股。

大和資產管理管理執行董事永島俊太郎及資深基金經理人大野惠莉子專程來台。永島俊太郎指出，2025年是日本經濟與政治的重要轉折年，高市早苗就任首相後，日經平均指數突破5萬點，企業獲利創高，活絡不動產市場，在匯率部分，預期在美國聯準會降息而日本央行升息之下，長期而言，日圓會走強。大野惠莉子認為，J-REITs市場自2001年成立以來，已成全球規模最大的REITs市場之一，而投資REITs意味透過將房地產納入其投資組合來間接擁有房地產，有助減少通貨膨脹造成的資產價值損失。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。