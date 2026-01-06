主動式ETF 00994A明掛牌 含「積」量15%

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

市場最熱的主動式ETF戰場再添一檔新兵！第九檔台股主動ETF-主動第一金台股優（00994A）7日上市，規模為7.3億元，主要持股包含台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）等。

根據第一金投信官網資料，主動第一金台股優淨值達10.11元，是成立以來新高，總持股目前有32檔，持股比重來到78.83%，前十大持股及權重依序為台積電15.65%、台達電3.31%、聯發科3.25%、致茂（2360）3.17%、緯穎（6669）3.16%、世芯-KY（3661）的3.07%、智邦（2345）3.06%、台光電（2383）2.79%、奇鋐（3017）2.73%、穎崴（6515）2.57%。

主動第一金台股優是第一金投信的第一檔主動式ETF，於12月26日成立，風險等級為RR4，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，採季配息，保管銀行為永豐銀行，ETF經理人是張正中，經理費依據當前規模為0.7%、保管費為0.035%，ETF的績效指標為富時臺灣證券交易所臺灣50指數。

主動第一金台股優主要透過量化的產業強弱勢篩選策略與基本面選股擊敗績效指標，持股檔數預計落在30-50檔，單一個股持股上限不超過10%，但第一大持股者上限是30%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 台積電

