越南2025年GDP飆8.02%創歷史次高！00885盤中攻上新天價

越南政府公布2025年全年經濟數據亮眼，全年GDP成長率達8%，創下歷史次高，為2026年股市奠定穩健基礎。越南股市於2026年迎來「開門紅」，追蹤富時越南30指數的富邦越南ETF（00885）6日盤中以18.47元強勢上攻，股價一舉創下成立以來新高。

富邦越南 ETF經理人陳仲愷指出，近期國際能源供給預期出現變化，帶動越南石油與天然氣族群同步走強；在政府持續推動監管改革與政策支持下，能源及公用事業類股中長期展望仍然正向。

回顧2025年越南整體經濟表現，陳仲愷表示，基本面可歸納為多項結構性利多。首先，全年GDP成長8.02%，第4季更加速至8.46%，反映政府政策執行力與外部需求支撐。其次，零售銷售年增6.7%，低於GDP增速，顯示當前成長仍以出口與投資驅動，屬景氣正常化階段。

在通膨與財政方面，2025年平均通膨率降至3.31%，明顯低於官方4.5% 上限；在貿易與企業稅收帶動下，全年財政收入年增約30%，公共債務占GDP比重維持在約37%，搭配公共投資加速，有助強化基礎建設動能。

外資與信貸動能同樣亮眼，2025年全年FDI金額達276.2億美元、年增9%，資金持續流向製造業、工業地產及半導體等高附加價值產業；銀行信貸成長率達 17.65%，反映實體經濟資金需求暢旺。

展望後市，陳仲愷指出，2025年的強勁增長已為2026年的股市奠定堅實基礎，越南央行預期2026年貨幣政策將轉向利率穩定，隨著改革紅利逐步釋放，有利股市中長期表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。