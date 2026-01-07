快訊

0050正2盤中衝破400元！他3天賺11.5萬：等拉回再進場

聯合新聞網／ 綜合報導
台股站上3萬點。記者陳易辰／攝影
台股近日強勢上攻，槓桿型ETF元大台灣50正（00631L）」一度站上400元關卡，引發Dcard投資板熱議。一名網友發文分享操作成果，直言「3天賺11萬5000」，並貼出對帳單佐證，稱不少人這波作空「被多頭殺到爆」，相關貼文吸引大量留言，討論焦點集中在正二ETF的爆發力，以及高檔追價與拉回風險。

近期台股在台積電、權值股帶動下頻創高點，指數型商品同步受惠。台灣50正2屬於追蹤台指期貨的日內兩倍報酬ETF，在大盤連續上漲時，漲幅明顯放大，吸引短線與波段操作資金進場。不過，由於其採用每日調整槓桿機制，盤整或反向行情容易產生耗損，也讓該商品長期以來被視為「高報酬伴隨高風險」的工具。

原PO在文中表示，自己連日提醒正二「要400塊了」，但不少人未加理會，直到盤中突破關卡才驚覺錯過。他也提到，這波上漲讓偏空操作的投資人損失慘重，自己則先「賺點紅包錢回來」，並強調會等拉回再進場，而非一路追高。貼文中也點名台積電當天漲幅不小，卻未能帶動正二穩站400元，語氣中帶有些許惋惜。

留言區中，不少網友認同正二在多頭行情中的效率，有人直言「我幾乎都是靠正二在賺」，也有人分享「一週賺30萬」、「這個月損益快300萬」等經驗，氣氛相當亢奮。同時也出現提醒聲音，像是勸原PO「帳號名字記得碼掉」、「財不露白」、「低調點好嗎」，顯示在炫耀與警惕之間的微妙平衡。

另一方面，也有理性或疑惑的回應浮現。有網友詢問是否已經賣出、是否還會再買，甚至提問「正二不是追蹤期貨正二嗎，為何漲輸台積電」，點出槓桿ETF因期貨結算、耗損與追蹤誤差，實際報酬不一定等同想像中的「兩倍」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台積電 台股 Dcard 00631L元大台灣50正2

台股3萬點「歷史新高」不敢買？存股哥直接加碼五張0056：下月領股息4萬5

前女主播怒夫「亂買1檔股票」一路慘跌差點婚變 今見股價：我才是豬

00981A成分股納入0050、0052…經理人這招絕了！網：扣了兩次管理費

華邦電飆漲空軍出手！他喊估值溢價5成先放空：停損設180元

0050股價噴漲⋯該買或等回檔？網勸「定期定額」別管時機點

大盤飆漲帶動市值型ETF股價連帶上揚，Dcard上有網友發文請益「何時適合投0050」，表示「聽說今天又漲了」但不確定進場時點，規劃每月投入5000元，貼文引來大量回覆。留言焦點多集中在「市值型ETF適合定期定額、不必猜高低點」，同時也出現少數主張「等回檔、等技術面回測再買」的不同聲音。

台積電飆破1700元…00981A用0050、0052突破法規限制！棒棒：讓績效跟大盤別脫節太遠

關於「積情演出」的極端行情 : 主動式ETF績效王00981A，最近因買入0050和0052而引起兩極化討論。 先說個人結論 : 很正常，很多海外基金也會直接買QQQ、VTI、SPY，只要買進來的標

台股主動式ETF夠利 六檔商品重押半導體、記憶體族群

台股新高行情火熱，主動式ETF重兵佈署的半導體、記憶體族群，成為市場交投熱點，並進一步推升主動式ETF績效表現多優於大盤...

含「輝」ETF績效響叮噹 5檔近一季報酬都逾7%

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在美國消費性電子展（CES），大動作宣示進軍自駕車市場，揭示「實體 AI」的「ChatG...

亞股科技ETF好風光 多檔近一年報酬率逾50%

亞洲國家ETF近一年資金明顯聚焦科技題材，包括：中國5G、台韓科技、越南與日本半導體ETF齊揚，在AI、半導體與新興市場...

