0050正2盤中衝破400元！他3天賺11.5萬：等拉回再進場

台股近日強勢上攻，槓桿型ETF元大台灣50正（00631L）」一度站上400元關卡，引發Dcard投資板熱議。一名網友發文分享操作成果，直言「3天賺11萬5000」，並貼出對帳單佐證，稱不少人這波作空「被多頭殺到爆」，相關貼文吸引大量留言，討論焦點集中在正二ETF的爆發力，以及高檔追價與拉回風險。

近期台股在台積電、權值股帶動下頻創高點，指數型商品同步受惠。台灣50正2屬於追蹤台指期貨的日內兩倍報酬ETF，在大盤連續上漲時，漲幅明顯放大，吸引短線與波段操作資金進場。不過，由於其採用每日調整槓桿機制，盤整或反向行情容易產生耗損，也讓該商品長期以來被視為「高報酬伴隨高風險」的工具。

原PO在文中表示，自己連日提醒正二「要400塊了」，但不少人未加理會，直到盤中突破關卡才驚覺錯過。他也提到，這波上漲讓偏空操作的投資人損失慘重，自己則先「賺點紅包錢回來」，並強調會等拉回再進場，而非一路追高。貼文中也點名台積電當天漲幅不小，卻未能帶動正二穩站400元，語氣中帶有些許惋惜。

留言區中，不少網友認同正二在多頭行情中的效率，有人直言「我幾乎都是靠正二在賺」，也有人分享「一週賺30萬」、「這個月損益快300萬」等經驗，氣氛相當亢奮。同時也出現提醒聲音，像是勸原PO「帳號名字記得碼掉」、「財不露白」、「低調點好嗎」，顯示在炫耀與警惕之間的微妙平衡。

另一方面，也有理性或疑惑的回應浮現。有網友詢問是否已經賣出、是否還會再買，甚至提問「正二不是追蹤期貨正二嗎，為何漲輸台積電」，點出槓桿ETF因期貨結算、耗損與追蹤誤差，實際報酬不一定等同想像中的「兩倍」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。