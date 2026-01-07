0050股價噴漲⋯該買或等回檔？網勸「定期定額」別管時機點

大盤飆漲帶動市值型ETF股價連帶上揚，Dcard上有網友發文請益「何時適合投0050」，表示「聽說今天又漲了」但不確定進場時點，規劃每月投入5000元，貼文引來大量回覆。留言焦點多集中在「市值型ETF適合定期定額、不必猜高低點」，同時也出現少數主張「等回檔、等技術面回測再買」的不同聲音。

0050近期熱度升溫，除受台股權值股帶動外，市場也關注其配息與制度調整。媒體報導指出，0050在2026年開紅盤後盤中一度衝上67元創高，且2026年第1季每受益權單位配息1元，除息日為1月22日、發放日2月11日，是否「追高進場」再加上「要不要卡除息」也成為小資族常見糾結點。此外，0050先前也宣布調降經理費、保管費，長期成本議題同樣被視為市值型ETF的吸引力來源之一。

一名網友在Dcard發文，文中主要是想釐清「0050現在漲了還能不能買、該等回檔嗎」，並設定每月5000元的投入節奏。從留言內容來看，多數回覆傾向把問題定調為「不用挑時點」，有人直回「隨時」、有人強調「定期定額買就對了不用管漲跌」、「不會看盤不想看盤就dca吧」，也有人把投入時點直接綁定薪資節奏，建議「每個月1號發薪就買」，認為小額長期投入比猜測高低點更重要。

網友共識也延伸出「長期才吃得到市值型ETF的趨勢紅利」的說法，例如「市值型ETF最好的投資點就是20年前和現在」、「不敢長期買進永遠看著別人賺錢」。另一群則以玩笑包裝勸退或反諷，像是「等四萬再進，下次四萬你再發文我再回五萬」、「台股指數年初三萬年中四萬年底五萬」，或直接回「問就是現在買」、「此時此刻就是進場蓋牌不動」，整體氛圍偏向鼓勵「不要猶豫、持續買」。

不過也有不同意見提醒風險與操作邏輯，少數人主張若是「看人賺錢心癢」隨時可買，但若追求更大報酬可「等回測10年線」；也有人偏短線觀點，稱「看短期的話，下週吧」、「台股2月可能會盤整可以等2月再進場看看」。另有新手詢問「70萬要all in嗎、要不要等除息後」，也被部分留言以「慢慢投不要一次全押」回應，呈現出在追價情緒與風險控管之間，仍存在操作分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。