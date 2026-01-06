凱基00981T宣布配息0.054元 預計1月20日除息

凱基雙核收息債股平衡ETF基金（簡稱平衡凱基雙核收息，00981T），掛牌以來首次配息期前公告，每受益權單位擬配發0.054元，預計1月20日除息，2月23日發放，有意參與除息的投資人，1月19日為最後買進日。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，耶誕假期後開市後，美國公債殖利率上彈，上周美國公債和公司債表現較弱，新興市場債和非投資等級債則表現相較穩定；美國10年期和30年期公債殖利率上揚2個基點，反映美國經濟數據穩健及投資人對降息預期的不確定。回顧過去五年美國投資級公司債各產業殖利率走勢，從通訊、循環消費、非循環消費、能源、科技到銀行，各產業殖利率大多落在過去5年相對高位，反觀美國投資級公司債各產業利差，大多落在過去五年相對低位，顯示即便投資級公司債利差已收窄，相對能穩定輸出票息收益。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊說明，短端利率往往反應美國聯準會降息，長端利率代表的是企業對長期獲利的展望，長端利率維持高檔正反映企業對後市展望正向。展望2026年，台美兩地企業獲利持續擴張，有利支撐股市動能向上。

隨著台美股市持續創高，評價面也逐步走高，在股市報酬率波動加劇與股市殖利率同步下滑的情況下，債券部位能夠提供相對穩定的票息收入，不失為追求固定收益的另類方案。平衡凱基雙核收息ETF研究團隊指出，在通膨穩定、企業財務體質強健、市場預期1月降息機率低的情況下，債券ETF投資建議放寬信評，適度配置BBB級債提升票息收益，並縮短存續天期，以控管利率波動風險。

除了配置七成債券部位鎖定全球BBB級債增強票息收益，平衡凱基雙核收息ETF並以三成股票部位布局台股市值前25大公司，參與台股成長紅利，為投資組合注入成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。