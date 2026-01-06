台股上市櫃公司總市值突破107兆 台股ETF市場規模將挑戰4兆大關

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
ETF（指數股票型基金示意圖）。圖／AI生成
台股多頭行情從2025年一路旺到2026年！2026年開市後，台股大盤就接連兩天創新高，台積電（2330）6日收盤再衝出1,705元的新天價，加權指數收盤登上歷史新高30,576.3點。這波大漲不僅將讓台股上市櫃公司總市值飆破107兆元，也讓台股ETF市場規模跟著攀升至3.9兆元，能否在1月15日台積電法說會前，進一步達成台股ETF市場總規模跨越4兆元門檻的里程碑，已成為市場關注焦點之一。

回顧2025年來，台股大盤漲幅逾25%，在2025年收關前台股上市櫃公司總市值就已突破百兆。台股ETF市場則誕生規模達500億級的怪物新人「統一00981A」，推升台股ETF市場總規模直逼4兆元門檻，較前一年成長逾1兆元，換算年增率約4成，足見台股ETF市場邁入飛速成長期。

去年台股ETF市場中最受矚目的，就是初登場的主動式ETF。根據CMoney統計，去年新掛牌上市的13檔台股ETF中，規模已突破百億元的僅只有4檔，且全數都是主動式ETF。其中，規模、績效、人氣三冠王的主動統一台股增長（00981A）就扮演拉抬台股ETF市場總規模的最大功臣，最新規模已逼近518億元。第二名至第四名則分別是主動群益台灣強棒（00982A）、主動復華未來50（00991A）、主動群益科技創新（00992A）。

展望2026年台股走勢，統一投信台股團隊表示，預估2026年資金仍將湧向受惠於AI的相關產業。且從總體經濟來看，雖然 Fed主席即將換人，勢必會為市場帶來不確定性，但整體而言降息的大方向不變，將對資本市場帶來正面助益。加上2026年美、台兩地都將迎來重要選舉，預估在政策紅利支持下，將有利於股市表現。有鑑於此，若股市遇震盪拉回時，仍可視為逢低布局的好機會。

2025年掛牌上市且規模達百億之台股ETF。（資料來源：CMoney，資料日期：2025年收關日(2025/12/31)、2024年收關日(2024/12/31)，最新規模為2026/1/06之數據）
