台股3萬點「歷史新高」不敢買？存股哥直接加碼五張0056：下月領股息4萬5

＊原文發文時間為1月5日

見證歷史的一天台股衝上三萬點，今天收在30,105點，如果你長期持有、股息再投入，甚至加上穩定的槓桿，現在應該都有不錯的成果，多點耐心不要去看短期的漲跌，時間會給你一個滿意的答案。

我的帳號在2022/4/22貼了第一篇文，當時大盤指數17,025點，過了將近四年已突破3萬大關，個人總值也從當時的450萬增加到現在1113萬，追蹤我夠久的粉絲應該知道我這一路以來的心路歷程。

近四年的時間我收到無數的訊息，在問現在高點還能買嗎？我全部都是回答現在的高點未來的低點，你怎麼知道現在買進的價格在未來會不會變成夢寐以求的進場時點？現在回頭看當時的2萬點，也變成了難得的好機會呢。

那我當然是繼續乘勝追擊買進5張0056，持有張數提升到38張，本季配息0.866，我可以領息$32,908，加上00929跟0050，下個月股息確定可以突破$45,000。

再看0050，今天台股漲點幾乎都是台積電貢獻，台積電就漲了85塊實在有夠猛，連帶0050也有不錯的漲勢，我的0050持有半年多目前已經+$126,984（34.33%），存股人不用去爭論高股息跟市值型，兩個全都要讓你有股息也有價差。

就算今天突破三萬點，我的節奏還是不會變，以前做什麼事現在也做什麼事，既然以前的方法可行那就不要去改變，不斷複製以前的做法即可，簡單的事重複做就是最好的方法。

