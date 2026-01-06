台股3萬點「歷史新高」不敢買？存股哥直接加碼五張0056：下月領股息4萬5

快訊

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥表示回頭看當時的2萬點已是難得低點，相信「現在的高點是未來的低點」；堅持長期持有與股息再投入，0050半年獲利逾34%。記者陳正興／攝影
＊原文發文時間為1月5日

見證歷史的一天台股衝上三萬點，今天收在30,105點，如果你長期持有、股息再投入，甚至加上穩定的槓桿，現在應該都有不錯的成果，多點耐心不要去看短期的漲跌，時間會給你一個滿意的答案。

我的帳號在2022/4/22貼了第一篇文，當時大盤指數17,025點，過了將近四年已突破3萬大關，個人總值也從當時的450萬增加到現在1113萬，追蹤我夠久的粉絲應該知道我這一路以來的心路歷程。

近四年的時間我收到無數的訊息，在問現在高點還能買嗎？我全部都是回答現在的高點未來的低點，你怎麼知道現在買進的價格在未來會不會變成夢寐以求的進場時點？現在回頭看當時的2萬點，也變成了難得的好機會呢。

那我當然是繼續乘勝追擊買進5張0056，持有張數提升到38張，本季配息0.866，我可以領息$32,908，加上00929跟0050，下個月股息確定可以突破$45,000。

再看0050，今天台股漲點幾乎都是台積電貢獻，台積電就漲了85塊實在有夠猛，連帶0050也有不錯的漲勢，我的0050持有半年多目前已經+$126,984（34.33%），存股人不用去爭論高股息跟市值型，兩個全都要讓你有股息也有價差。

就算今天突破三萬點，我的節奏還是不會變，以前做什麼事現在也做什麼事，既然以前的方法可行那就不要去改變，不斷複製以前的做法即可，簡單的事重複做就是最好的方法。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

