台股3萬點…黃鐙輝曝為何自己投資大盤0050：「抱現金」才是最大風險！

聯合新聞網／ 綜合報導
資金輪動難預測，黃鐙輝認為買0050網羅前50大企業，不論資金怎麼轉都在裡面。他強調長期投資別怕波動，反而長期持有現金才會被通膨吃掉。記者林士傑／攝影
台股站上3萬點關卡，藝人黃鐙輝在受訪時分享自身投資心法，表示自己屬於長期持有型投資人，認為只要堅持看好的方向，就不需要過度在意市場短期波動。

黃鐙輝指出，他相當認同巴菲特的投資理論，若投資目標是長期持有、持續投入並讓資產累積成長，就應該把重點放在長期趨勢，而非短時間的漲跌起伏。他直言，市場情緒容易受到短線波動影響，但對長期投資人而言，這些波動反而不是關鍵。

談到投資標的選擇，黃鐙輝表示，之所以會推薦投資大盤，是因為市場資金輪動難以預測。

他指出，無論是近期的記憶體題材，或是過去的元宇宙、太陽能族群，當下看似強勢，但資金下一步會流向哪個產業，往往無法事先判斷。

黃鐙輝認為，像元大台灣50（0050）這類市值型產品，涵蓋市場中具代表性的前50大企業，不論資金如何輪動，終究仍會在這些大型權值股之間流轉。對一般投資人而言，選擇大盤並長期持有，反而較不容易錯失行情。

市場回檔風險，黃鐙輝表示，當價格下跌、市場氣氛轉趨保守時，反而可以視為「變便宜」的機會；他形容，若商品打折，消費者往往願意購買，但股票價格修正時，投資人卻容易因恐懼而退場，形成截然不同的行為。

黃鐙輝也提醒，長期持有現金本身同樣存在風險。他指出，若資金未轉換為資產，將持續受到通膨侵蝕；在極端情況下，若發生貨幣貶值，現金的實質價值也可能下滑。

他直言，在採取長期投資策略、已經站在市場中的情況下，反而沒有必要因短期波動而過度擔心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

