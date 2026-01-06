台股3萬點…黃鐙輝曝為何自己投資大盤0050：「抱現金」才是最大風險！

台股站上3萬點關卡，藝人黃鐙輝在受訪時分享自身投資心法，表示自己屬於長期持有型投資人，認為只要堅持看好的方向，就不需要過度在意市場短期波動。

黃鐙輝指出，他相當認同巴菲特的投資理論，若投資目標是長期持有、持續投入並讓資產累積成長，就應該把重點放在長期趨勢，而非短時間的漲跌起伏。他直言，市場情緒容易受到短線波動影響，但對長期投資人而言，這些波動反而不是關鍵。

談到投資標的選擇，黃鐙輝表示，之所以會推薦投資大盤，是因為市場資金輪動難以預測。

市場回檔風險，黃鐙輝表示，當價格下跌、市場氣氛轉趨保守時，反而可以視為「變便宜」的機會；他形容，若商品打折，消費者往往願意購買，但股票價格修正時，投資人卻容易因恐懼而退場，形成截然不同的行為。

黃鐙輝也提醒，長期持有現金本身同樣存在風險。他指出，若資金未轉換為資產，將持續受到通膨侵蝕；在極端情況下，若發生貨幣貶值，現金的實質價值也可能下滑。

他直言，在採取長期投資策略、已經站在市場中的情況下，反而沒有必要因短期波動而過度擔心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。