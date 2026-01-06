東京房市最大買家是台灣人 國泰投信推日本不動產ETF…發行價曝光

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台灣人瘋日本房市，國泰投信董事長李偉正（中）宣布推出全台唯一日本不動產ETF「國泰日本不動產」（009817），圖左為總經理張雍川，圖右為日本大和資產管理執行董事永島俊太郎。記者藍鈞達／攝影
台灣人瘋日本房市，國泰投信董事長李偉正（中）宣布推出全台唯一日本不動產ETF「國泰日本不動產」（009817），圖左為總經理張雍川，圖右為日本大和資產管理執行董事永島俊太郎。記者藍鈞達／攝影

台灣人瘋日本房市，國泰投信今（6）日宣布推出全台唯一日本不動產ETF「國泰日本不動產」（009817），發行價10元，預計1月19日至21日展開募集，主打以ETF方式參與日本不動產市場。國泰投信總經理張雍川表示，目標鎖定募集至少50億，上看100億元。

值得注意的是，根據日本國土交通省統計，台灣人是去年上半年，東京23區新建住宅中的最大買家。國泰投信董事長李偉正表示，除了回應政府推動「亞洲資產管理中心」政策，此次推出日本不動產ETF，也有助台灣資本市場深化跨境ETF發展，提升國際競爭力。

近年日本經濟復甦動能轉強，企業獲利改善、觀光回溫，帶動商辦、物流及飯店等不動產需求升溫。日本大和資產管理執行董事永島俊太郎指出，日經指數漲破5萬點，東京核心區辦公室空置率已降至2.44%，東證REIT指數回升至2000點之上，市場基本面轉趨穩健。

009817追蹤「iFreeETF東証REIT指數」，投資範圍涵蓋辦公室、物流、零售、住宅及飯店等多元不動產類型，成分股包括日本建築基金、日本不動產投資公司、日本大都會基金投資公司等，持有新宿三井大樓、飯田橋Grand Bloom、六本木之丘、AEON購物中心等指標性資產。

張雍川認為，日本REIT市場制度成熟、透明度高，且具備相對穩健的風險特性，對追求資產配置多元化的投資人而言，是值得關注的市場。此外，根據規定，九成以上的獲利必須配息，一年兩次的配息透過ETF方式參與，有助降低直接投資海外不動產的門檻。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

